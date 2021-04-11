Ани Лорак засветилась в компании экс-мужа Мурата на вечеринке Киркорова

Obozrevatel Видео 12:39, 11.04.2021 Обновлено: 12:42, 11.04.2021

Ани Лорак появилась в компании своего бывшего супруга Мурата Налчаджиоглу – они побывали на именинах детей российского артиста Филиппа Киркорова. Певица сидела вместе за большим столом со своим бывшим супругом Муратом, мило позировала с ним и даже трогательно танцевала медляк.

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