Андрей Белецкий | Гостре питання

Сеанс вопросов от народа к ярких личностей.

Именно зрители телеканала и читатели сайта OBOZREVATEL могут спросить все, что их интересует – у всех, кто им интересен. Политики, топ-чиновники, звезды спорта, шоу-бизнеса и соцсетей - гости программы Гостре питання.

Сегодня вопрос к первому командиру полка "АЗОВ", лидера Национального Корпуса Андрея Белецкого

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контроллера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.