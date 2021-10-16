ALAN WALKER vs BURAK YETER и знакомство с блоггером "на миллион" и молодой певицей BARVINA в ShowOboz TOP-10

Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, готовы показать лучшие клипы и песни минувшей недели по версии TopHit.UA!

Звездная гостья – BARVINA рассказала про съемки своих мини-сериалов, участие в показе New York Fashion Week и выступила вживую в студии!

В перечне лучших клипов и песен недели: