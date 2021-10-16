ALAN WALKER vs BURAK YETER и знакомство с блоггером "на миллион" и молодой певицей BARVINA в ShowOboz TOP-10
Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, готовы показать лучшие клипы и песни минувшей недели по версии TopHit.UA!
Звездная гостья – BARVINA рассказала про съемки своих мини-сериалов, участие в показе New York Fashion Week и выступила вживую в студии!
В перечне лучших клипов и песен недели:
10. ALAN WALKER & IMANBEK - SWEET DREAMS
9. МЯТА – ФАРБИ
8. BURAK YETER - BODY TALKS
7. СКАЙ - ЛЕГКОВАЖНА
6. INNA – FLASHBACKS
5. MONOIR FEAT. ENELI - 3 TO 1
4. MINELLI – RAMPAMPAM
3. WELLBOY – ГУСИ
2. АРТЕМ ПІВОВАРОВ - РАНДЕВУ
1. KAZKA - М'ЯТА