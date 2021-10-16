ALAN WALKER vs BURAK YETER и знакомство с блоггером "на миллион" и молодой певицей BARVINA в ShowOboz TOP-10

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Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, готовы показать лучшие клипы и песни минувшей недели по версии TopHit.UA!

Звездная гостья – BARVINA рассказала про съемки своих мини-сериалов, участие в показе New York Fashion Week и выступила вживую в студии!

В перечне лучших клипов и песен недели:

  1. 10. ALAN WALKER & IMANBEK - SWEET DREAMS

  2. 9. МЯТА – ФАРБИ

  3. 8. BURAK YETER - BODY TALKS

  4. 7. СКАЙ - ЛЕГКОВАЖНА

  5. 6. INNA – FLASHBACKS

  6. 5. MONOIR FEAT. ENELI - 3 TO 1

  7. 4. MINELLI – RAMPAMPAM

  8. 3. WELLBOY – ГУСИ

  9. 2. АРТЕМ ПІВОВАРОВ - РАНДЕВУ

  10. 1. KAZKA - М'ЯТА

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