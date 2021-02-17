Активизировался вулкан Этна – извержение лавы, города покрыло пеплом
Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы, во вторник несколько раз извергался, что повлекло за собой закрытие соседнего аэропорта.
Вследствие обильного пепла в близлежащих районах власти решили закрыть итальянский аэропорт Катания. Поскольку вулканическая активность ожидалась, местность была должным образом защищена, о жертвах не сообщается.
Гора Этна является популярным туристическим направлением. Извержения, особенно если за ими наблюдать ночью, являются впечатляющими.
Вулканические выбросы во вторник происходили в юго-восточной части кратера Этна.