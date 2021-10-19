Нелегалы на ходу запрыгивают в грузовики, чтобы доехать в Великобританию

Во Франции мигранты на ходу запрыгивают в грузовики, которые едут в Великобританию через туннель под проливом Ла-Манш. Таким образом хотят добраться до страны, которая более лояльна к нелегалам чем Евросоюз.

Основная их тактика – заскочить в нишу между прицепом и кабиной и проехать так 50 км по Евротонелю. Лишь единицам удается проехать такое расстояние, и не быть задержанным правоохранителями.

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