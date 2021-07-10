Вакарчук стал на колени перед 23-летней Мусиенко

Украинская группа "Океан Элизы", фронтменом которой является Святослав Вакарчук, выступила на Atlas Weekend 2021. Фестиваль проходит с 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ. К публике вышла и молодая исполнительница Виталина Мусиенко, с которой Вакарчуку приписывают роман.

Когда певица появилась на сцене музыкант, вероятно, из-за волненияраньше времени начал петь первый куплет, а в финале выступления даже стал перед девушкой на колени. Подробной читайте в публикации.