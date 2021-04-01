В Павлограде убили подростка

Ольга Липич Видео 11:54, 1.04.2021

На Днепропетровщине, в городе Павлоград, 30 марта, убили 16-летнего подростка – между ним и злоумышленником случился конфликт.

В результате 42-летний мужчина, которого уже задержали правоохранители, нанес потерпевшему ножевое ранение.

Источник видео: hyevuy_dnepr / Instagram

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