1 тыс. убитых на Киевщине, планы кремля на юг и Донбасс, псевдо референдум на Херсонщине, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка
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россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины ;
Андрей Ермак Глава Офиса Президента Украины прокомментировал планы России;
Алексей Арестович советник руководителя Офиса Президента высказался относительно "референдума" в Херсоне;
Официальные лица США прогнозируют, что боевые действия в Украине будут длительными и изнурительными ;
российская армия совершила 11 попыток обстрела Луганщины ;
в Донецкой области 20 населенных пунктов получили удары со стороны российской армии;
на Киевщине уже установили 1084 убитых гражданских российскими войсками ;
СБУ призывает украинцев оставаться дома на Пасху.