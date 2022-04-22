newspaper

1 тыс. убитых на Киевщине, планы кремля на юг и Донбасс, псевдо референдум на Херсонщине, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

 Obozrevatel
Видео
1 минута
372
1 тыс. убитых на Киевщине, планы кремля на юг и Донбасс, псевдо референдум на Херсонщине, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины ;

  • Андрей Ермак Глава Офиса Президента Украины прокомментировал планы России;

  • Алексей Арестович советник руководителя Офиса Президента высказался относительно "референдума" в Херсоне;

  • Официальные лица США прогнозируют, что боевые действия в Украине будут длительными и изнурительными ;

  • российская армия совершила 11 попыток обстрела Луганщины ;

  • в Донецкой области 20 населенных пунктов получили удары со стороны российской армии;

  • на Киевщине уже установили 1084 убитых гражданских российскими войсками ;

  • СБУ призывает украинцев оставаться дома на Пасху.