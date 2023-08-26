Время решает все: пять трюков, как купить самые дешевые авиабилеты

Сегодня путешествия стали доступнее, чем когда-либо раньше. Но, несмотря на это, многие все еще испытывают трудности при выборе дешевых рейсов.

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Из-за вторжения России в Украину в мире выросла стоимость топлива, поэтому авиакомпании подняли цены на билеты. OBOZREVATEL рассказывает о том, как найти самые выгодные предложения, включая скидки, промо-коды и другие специальные акции.

Время – это все

По словам британского путеводителя Condé Nast Traveller, покупка билетов в последнюю минуту может принести пользу. Британский журнал уверяет, что идеальное время для этого варианта – за три недели до запланированной поездки. С приближением даты полета авиакомпании обычно снижают цену, чтобы заполнить самолет.

Сайты сравнения для поиска дешевых рейсов

Один из самых популярных сайтов сравнения цен на авиабилеты – Skyscanner. Он показывает цены на билеты от различных авиакомпаний и поисковых систем, таких как Expedia, Kayak, Momondo и другие. Skyscanner также предлагает функцию поиска гибкой даты, позволяющую находить более дешевые рейсы в разные даты.

Поиск билетов отдельно

Даже если вы планируете поездку для всей семьи, дешевле провести исследование и купить каждый билет по отдельности, поскольку автоматизированные системы тарифов ищут места с одинаковой ценой. Поэтому при групповом бронировании билетов цена может быть выше, а вы в сумме этого даже не заметите.

Экономия при выборе пакета услуг

Бронирование авиабилетов в комплексе может быть более выгодным решением для путешественников, поскольку в таких пакетах обычно включены не только билеты, но и различные услуги, такие как гостиничное размещение, трансферы, экскурсии и прочее. Однако перед таким бронированием рекомендуется изучить все условия и ограничения.

Остерегайтесь сборов за багаж

Многие авиакомпании взимают плату за багаж и налагают ограничения на количество и размер сумок. Если услуга не включена, сначала посчитайте и посмотрите, действительно ли стоимость проезда, которую вы нашли, стоит того после добавления стоимости багажа. Эта дополнительная услуга обычно является неприятным сюрпризом для путешественников.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как не переплачивать за дополнительный багаж в поездке. Обычно за дополнительные чемоданы приходится платить от 40 евро.

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