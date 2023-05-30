Возле Амазонки заметили насекомое с головой аллигатора: появилось видео

Насекомые иногда могут удивлять весьма причудливыми формами – то притворяться веточкой растения, то цветком, то другим, более опасным насекомым. Туристу, отдыхавшему на реке Амазонка в Южной Америке, встретилось насекомое, которое научилось имитировать внешность настоящего аллигатора.

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Пользователь TikTok с ником illumignostic111 опубликовал на своей странице видео необычного создания. Оно имеет крылья бабочки и очень необычный профиль. "Летающая ящерица", – подписал он свою находку. Насекомое оказалось очень крупным, почти с мужскую ладонь размером. Чтобы посмотреть видео, пролистайте новость до конца.

В комментариях к сообщению другие пользователи узнали суринамскую фонарщицу – латинское название вида Fulgora laternaria. Этот тип насекомых напоминает бабочек, но относится к полужесткокрылым и имеет характерную вытянутую форму головы. Данный вид еще неправильно называют бабочкой-крокодилом.

Все потому, что у Fulgora laternaria голова приобрела форму, напоминающую голову змеи, ящерицы или даже крохотного крокодила. Это приспособление позволяет существу отгонять хищников. Насекомое днем маскируется на деревьях и действительно неплохо сливается с окружением. Если его все же заметит какой-нибудь хищник, его должна отпугнуть большая (до 24 мм) голова характерной формы. Если же и это не срабатывает, фонарница резко расправляет крылья, рисунок на которых напоминает два глаза, а это уже очень надежная защита в животном мире.

В отличие от крокодила, которого напоминает суринамская фонарница, сама она является созданием вполне безопасным. При достаточно внушительных размерах – 8,5-9 см длина тела и 10-15 см размах крыльев – питается она соком растений. Встретить это необычное создание можно в Мексике, Центральной и Южной Америке. Периодом активности для насекомого является ночь, поэтому такую встречу посреди дня, случившуюся с illumignostic111, можно считать удачей для любителя дикой природы.

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