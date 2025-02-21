VIP-вагоны от Укрзализныци. Куда можно добраться за 34 000 грн и как все выглядит

Уровень комфорта вагонов перевозчика "Укрзализныця" может варьироваться от обычного плацкарта до вагонов VIP класса. Напомним, что за последнее время компания добавила в широкий диапазон вагонов: женские вагоны и семейные вагоны. Что же такое вагоны VIP уровня, кому и за сколько они доступны, рассказываем далее.

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Вагоны VIP класса от Укрзализныци – это апартаменты на несколько комнат. В их наполнение входит полноценная кухня, спальня, столовая–гостиная и туалет. Дополнительно в премиум вагонах могут быть комнаты для персонала и охраны. Всего вагоны такого типа вмещают до 11 пассажиров.

Самым роскошным среди 12 вариантов вагонов VIP-класса считается "Золотой вагон". Его интерьеры включают в себя "позолоченную" лепнину, канделябры, изысканную резную мебель и даже посуду в тон к господствующей "золотой атмосфере". Спальня этого вагона оснащена двуспальной кроватью, рабочей зоной и шкафом–купе. Столовая–гостиная имеет большой стол и мягкие стулья, широкую плазменную панель и простор для отдыха.

Вагоны высокого класса доступны для направлений Киев–Львов, Одесса–Львов, Одесса–Харьков, Киев–Днепр. Но, кому доступны?

Еще до середины 2023 года такой вагон могли заказать все, кто может оплатить билет от 16 000 до 34 000 грн. Для этого нужно было подать заявку, не позднее чем за 5 суток до поездки, и произвести оплату. Уже в сентябре того же года украинские СМИ сообщили, что бронирование VIP–вагонов закрыто для рядовых граждан.

"В настоящее время VIP–вагоны привлечены для перевозки дипломатических делегаций , для заказа – недоступны", – сообщила прессслужба Укрзализныци.

И пока граждане могут только мечтать о VIP–комфорте от украинского железнодорожного перевозчика, среди счастливчиков, которым пришлось путешествовать по Украине с премиум комфортом оказались: бывший премьер–министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер–министр Италии Марио Драги, президент ФРГ Франко–Вальтер Штайнмаер и граждане, имена которых не разглашаются.

Самым комфортным и дорогим доступным вариантом вагона в поездах Укрзализныци, сегодня, считается Люкс (СВ). Этот тип вагона рассчитан на 18 пассажиров, цена может варьироваться от направления и расстояния поездки. Также комфортабельными считаются вагоны Купе и вагон 1 класса в поездах Интерсити и Интерсити+.

Пока о возвращении вагонов VIP–класса в общее пользование не сообщалось. Скорее всего, решение будет неизменным до окончания войны.

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