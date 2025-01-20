Укрзализныця обнародовала список самых странных и смешных вещей забытых пассажирами в поезде. Признайтесь, кто забыл ведро с яйцами?

Забыть в поезде "что-то" – это уже традиция каждого второго путешественника. Не для того, чтобы вернуться, просто поезд, как магнит для утери вещей. Представители Укрзализныци на странице Facebook обнародовали список самых странных вещей, которые забывались пассажирами. Также перевозчик подвел итоги и оказалось , что за прошлый год в бюро потерянных вещей Укрзалізниці обратилось 17 218 пассажиров с надеждой найти утраченные вещи. В 70% случаев вещи находят своих хозяев – успокоил перевозчик.

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Документы, кошелек, зарядные, очки, тапочки – это уже классика. Сегодня расскажем, что еще можно потерять и куда обращаться, если забыли вещи в поезде Укрзализныци.

Начинаем удивляться:

Ведро с яйцами. Учитывая цены на яйца, это действительно болезненная потеря. Лук для стрельбы. Интересно, куда ехал Робин Гуд и почему оставил свой главный реквизит? Коробка с живыми бабочками. Хорошая новость – ни одна бабочка не пострадала. Мокрый купальник в пакете. Ну, бывает… Кот. Да, настоящий. Да, жив. Как можно забыть пушистика – загадка для всех нас. Мясорубка электрическая. Наверное, готовились к грандиозному застолью, но что-то пошло не так. Бриллиантовый крестик с цепочкой – памятная и очень ценная вещь. Кошелек из $6000 – здесь без комментариев. Собачья зеленая куртка. Понятно одно: собачка очень стильная. Шуруповерт. Почему бы и нет?

Пост Укрзализныци вызвал оживленный разговор в комментариях. Пассажиры делились своими "Потеряшками" и благодарили перевозчика за хороший сервис по возвращению утраченных вещей. Но большинство интересовало, что стало с котом и нашел ли он своих хозяев. Бабочки мало кого зацепили, а вот ведро яиц стало настоящим "мемом".

Куда обращаться, если забыли вещи в поезде Укрзализныци

Не отчаивайтесь, забыв ценные вещи в поезде. Ваша задача собраться с мыслями, чтобы упомянуть номер поезда, вагон, место и, в какое время забыли. Эта информация пригодится, когда будете заполнять заявку на сайте servis.uz.gov.ua.

Перейдя по ссылке, вы увидите анкету, в которой необходимо ввести сведения о вещах и деталях поездки. Вы не сможете что–либо исправить после отправки формы, будьте максимально придирчивы к точности данных.

После отправки заявки с вами свяжется менеджер, занимающийся вашим делом. Такая заявка о потерянных вещах охватывает не только поезда, но и железнодорожные вокзалы Украины. Правда, в этих случаях процент возвращенных вещей значительно ниже.

Следите за своими вещами, путешествуя, особенно если они живые и ценные. Раньше мы писали: чемоданы какого цвета не стоит брать в аэропорт и в каких поездах Укрзализныци можно отведать обеды от Евгения Клопотенко.