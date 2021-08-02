Пожары в Турции: эксперты рассказали, вернут ли деньги украинцам за путевки

Несмотря на пожары в некоторых районах Турции, украинцы массово не отказываются от путевок и летят на курорты. В случае отказа от забронированного тура придется заплатить туроператору понесенные им расходы.

Об этом OBOZREVATEL рассказали эксперты рынка. Отмечается, что пожары сильно не повлияли на поток туристов из Украины в Турцию.

"99,9% туристов летят на отдых, ведь моменты с пожарами касаются лишь нескольких мест. Да и все критические моменты в Турции взяты под контроль. Отказы есть, но их немного. Если турист отказывается от тура, то это будет происходить с учетом фактически понесенных расходов туроператора – на авиабилеты и проживание в гостинице", – сказал в комментарии OBOZREVATEL директор туристической фирмы "Поехали с нами" Олег Кулик.

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По его словам, после того, как клиент сообщает об отказе, турагент будет пытаться продать тур другим. В случае успешной продажи туристу вернут деньги. А если нет, то компенсация зависит от того, выставит отель штраф за отказ от бронирования или нет.

Также эксперты рынка ожидают, что проблема с пожарами будет краткосрочная и не повлечет паники среди украинцев, которые сейчас отдыхают на курортах в Турции.

"Сейчас туристов из опасных зон переселяют в другие отели. Я считаю, что там турки делают все возможное. Некоторые просят вернуть их домой раньше, но массовых запросов от людей, которые хотят вернуться в Украину нет. Конечно ситуация влияет на поток туристов, но это никак не повлияет на цены на курорты в другие страны", – сказал OBOZREVATEL президент Украинской Ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

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