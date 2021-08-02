Лесные пожары в Турции: огонь приблизился к ТЕС, эвакуировали тысячи человек. Фото

В понедельник, 2 августа, в Турции продолжили тушить лесные пожары, которые вспыхнули пять дней назад. Огонь в подобрался близко к Еникейской теплоэлектростанции в городе Милас, что в 10 километрах от аэропорта Бодрум.

Количество погибших от пожаров на южном побережье в воскресенье выросло до восьми человек, сообщают Reuters и Cumhuriyet. Пострадали более 850. Большинство из более чем 100 возгораний удалось локализовать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Местные власти сообщили, что спасатели продолжают бороться с огнем в городах Манавгат, Мармарис, Милас и Бодрум. Всего было эвакуировано несколько тысяч жителей. В тушении пожаров было задействовано как минимум 13 самолетов, 45 вертолетов, дронов и 828 пожарных машин.

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По словам мэра Миласа Мухаммета Токата, ветер изменил направление, поэтому у пожарной службы появился шанс не допустить распространение огня на теплоэлектростанцию. Огонь тушат с помощью авиации. Власти страны возможной причиной возгораний называют поджоги.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, организация "Дети огня", признанная в Турции террористической, якобы взяла на себя ответственность за поджоги лесов. Однако официальные лица эту информацию не прокомментировали.