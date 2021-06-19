Украинские топ-звезды зажгли на элитной тусовке в Бодруме: эксклюзивный репортаж

В июне инстаграм-аккаунты топовых селебрити Украины пополнились ослепительными кадрами из Бодрума, одного из красивейших регионов Турции. Там было все, что приводит поклонников в трепет, а хейтеров – в ярость: фешенебельный отель Rixos Premium Bodrum, изумрудные волны, изысканные яхты, наряды и купальники, открывающие секретные тату на идеальных телах, пляжные вечеринки на белом песке в лучах заката, музыка, танцы и, конечно, отборная еда и коктейли, достойные документального гастро-телесериала Netflix.

И все это – в рамках эксклюзивного события Master of Tomorrow (Властелин завтрашнего дня), которое отель Rixos Premium Bodrum устроил специально для украинских гостей.

Открывать летний сезон и создавать будущее в Rixos Premium Bodrum приехали беременная Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов, Даша Астафьева, Никита Алексеев, Анна Тринчер, Слава Каминская, Ульяна Синецкая, Ivan NAVI, актриса Мила Сивацкая, фешн-фотограф Соня Плакидюк, хореограф Илона Гвоздева, а также участник проекта "Холостяк-2021" Михаил Заливако со своей избранницей Анной Богдан.

OBOZREVATEL присоединился к этой сногсшибательной компании и убедился — порою звездная действительность еще ярче, чем звездные фото в соцсетях, а рай существует как минимум на земле.

Характер мероприятия был настолько закрытым, что представителей прессы на нем практически не было. Благодаря этому звезды смогли на время забыть о своем публичном статусе и наслаждались отдыхом в Rixos Premium Bodrum по полной, не отвечая на вопросы поклонников и не раздавая автографы на каждом шагу.

Программа включала зажигательную вечеринку на панорамной террасе нового стильного ресторана Kalamata, специальную прогулку на яхте по знаменитым бухтам Бодрума, романтичный коктейль на закате на VIP-пляже Cleopatra Beach и, конечно же, релакс и все виды удовольствий, доступных гостям отеля – от дегустации лучших вкусов мировой кухни до занятий спортом под руководством опытных инструкторов. Музыкальную часть программы обеспечивали Ivan NAVI и диджей DJ Profresh.

Участники вечеринки стали одними из первых гостей Rixos Premium Bodrum после его масштабной реновации, превратившей этот отель в настоящую жемчужину в короне Rixos. Сочетание утонченного дизайна, современных технологий, живописнейшей природы и безупречного сервиса не оставило равнодушным даже самых взыскательных гостей.

Около пяти часов гости события бороздили Эгейское море на яхте, непринужденно общались, загорали и, конечно же, купались в красивейших бухтах.

Обе вечеринки в рамках мероприятия прошли в приятной и раскованной атмосфере. Гости танцевали, дегустировали изысканные блюда и чувствовали себя максимально свободно.

"Мероприятие получилось роскошным и душевным одновременно. Приятно, что отель не только предоставил площадку для отдыха и продумал каждую деталь, но и предложил необычную концепцию праздника. В "Master of Tomorrow" нашлось время и для веселья, и для перформанса с элементами мистики, заставляющего задуматься о смысле бытия", – поделилась впечатлениями Даша Астафьева.

Одним из идеологов и организаторов этого летнего рая стал известный болгарский писатель Николас Димитров, автор увлекательного киберпанк-романа "Дилер реальности".

Мы поймали Николаса прямо на пляже, чтобы узнать, что скрывается за таинственным названием мероприятия "Master of Tomorrow" и какое отношение оно имеет к отелю Rixos в Бодруме.

"Концепция Master of Tomorrow — в том, что все мы хозяева своей судьбы. Она отлично увязывается с этим красивым местом и образом жизни красивых людей, лидеров мнений, призванных влиять не только на свою реальность, но и на жизни окружающих. Эти люди имеют обязанность: создать для себя и других то завтра, которое будет лучше, чем сегодня. Именно поэтому мы выбрали место с такими бухтами, с такими закатами и с таким сервисом. Событие Rixos призвано показать, что в мире не все потеряно. Красота и счастье есть в каждом шепоте волн, в каждом листочке и в каждом закате, даже если его видно лишь сквозь облака", — поделился Николас.

OBOZREVATEL был так впечатлен роскошью и сервисом места, где проходила звездная тусовка, что не упустил возможности пообщаться с господином Али Муратом Жокменом, генеральным менеджером отеля Rixos Premium Bodrum, с коктейлем, в расслабленной обстановке.

– Почему именно Бодрум так популярен среди сильных мира сего? В чем его магнетизм?

– Прежде всего, в Бодруме прекрасный климат. Этот регион – один из лучших в Турции в плане чистоты воздуха. Гостям нравится атмосфера, низкий уровень влажности, отсутствие сильных ветров. Кроме того, здесь удивительная природа – очень много деревьев и зелени, создающих неповторимые панорамные виды. Зелеными склонами, морскими пейзажами можно любоваться прямо с балконов нашего отеля.

Кроме того, гостей привлекают достопримечательности и кипящая в Бодруме жизнь, в том числе ночная. У нас сливаются воедино релакс, развлечения, спорт, гастро-туризм – и многое другое. Бодрум предоставляет множество альтернатив, в том числе для роскошного отдыха, потому и популярен.

– Последние два года стали настоящим испытанием для туризма. Почему Rixos — идеальное место для отдыха особенно в это время?

– Настоящая роскошь во времена пандемии – это не про дорогие машины, роскошные номера и изысканную еду, это прежде всего про свободу и возможность соблюдать дистанцию. В период пандемии каждому особенно хочется вырваться из дома, на природу. Бодрум дает такую возможность, особенно наш отель. Вы можете гулять под нашими роскошными оливковыми деревьями, нежиться на пляже и чувствовать себя свободно.

С 2020 года мы сократили количество гостей почти наполовину. Наша территория – 187 000 квадратных метров, при этом мы предлагаем лишь 200 номеров. Таким образом, каждый гость имеет огромную личную территорию. У нас не бывает толп, каждый может вспомнить ощущение свободы.

Кстати, в последние пару лет к нам стало приезжать намного больше украинцев, которые узнали о нашем отеле друг от друга.

– Какие еще интересные ивенты проводит отель?

– В последнее время мы планировали множество развлекательных ивентов, но из-за пандемии многое отменили. К счастью, после начала вакцинации и снятия ряда ограничений мы начали проводить мероприятия снова.

Например, вернется ежегодный Фестиваль оливок Rixos Olive Fest, на который мы приглашаем обычно известных исполнителей, художников и артистов. Все вместе мы отдыхаем, собираем урожай оливок, отжимаем из них масло, разливаем в бутылки и раздаем гостям в подарок. Устраиваем конкурсы, развлечения для детей и взрослых. На территории отеля растет более тысячи оливковых деревьев, и масло, которое мы производим здесь, отмечено наивысшими наградами – это золотой бренд.

– Какие самые известные гости у вас останавливались? Как вам удается их привлекать снова и снова?

– Мы не можем назвать имена высоких гостей, так как это вопрос конфиденциальности, но у нас останавливаются известные певцы, артисты, бизнесмены, президенты и премьер-министры – множество публичных личностей, которым очень не хватает в жизни приватности, мы даем им эту приватность.

В нашем регионе очень много островов с красивыми бухтами. Мы организовываем много туров, особенно приватных, чтобы гости могли безопасно купаться и загорать где угодно.

В регионе много конкурентных отельных сетей, но Rixos – это Rixos, со своей системой ультра-олинклюзив. Вы платите один раз – и мы даем вам все.

Что касается персонала, я всегда говорю: если вы не умеете улыбаться, вы не сможете делать эту работу. Если ты не улыбаешься, значит, сегодня у тебя много проблем. Семейных, например. Если ваше психологическое состояние не в порядке – пожалуйста, не приходите в отель. Решите свои проблемы и вернитесь с улыбкой. Если ты занимаешься обслуживанием без улыбки, это влияет на всех гостей. Счастливый персонал – счастливые гости.

Раз уже нам посчастливилось провести несколько дней в одном из лучших отелей Турции, есть смысл поделиться самым ценным — личными впечатлениями. Для краткости – только самое главное и по пунктам.

Моментальный wow-эффект. Территория отеля покоряет с первого взгляда. Изысканные интерьеры, морские виды, цветы и зелень, сервис и гостеприимство – все здесь продумано до мелочей.

Красивые комфортные номера в маленьких корпусах на зеленых склонах. Огромная личная терраса с видом на море, плетеными креслами и столиком. В каждом номере – шампанское, фрукты и сладости в подарок гостю. Уединение и релакс!

Усыпанные лепестками дорожки, колоритные лесенки, ведущие к морю и к ресторанам, возможность прогуливаться либо вызвать по звонку на рецепшн маленькую юркую машинку.

Поскольку wi-fi безупречен по всей территории, отдыхать можно без отрыва от работы.

Пляжи просто великолепные! В песочке, похоже, есть крошки слюды, благодаря которой ваше тело покрывается натуральным шиммером. В воде же горсть песка рассыпается золотой крошкой.

Невероятно красивое море цвета мечты.

Вкусная и полезная еда, которую можно получить круглосуточно: в основном ресторане, в заведении People’s на пляже либо в любом из ресторанов а-ля карт на территории. Ну или заказать в номер.

Любые коктейли, чаи, кофе по-турецки, которые можно получить в любом уголке отеля.

Прекрасная зеленая территория, идеальная для прогулок, где не бывает толп.

Сервис! Ненавязчивый, уважительный – и всегда с улыбкой. Я забыла, например, дома в Киеве переходник от ноутбука – мне его нашли и принесли минут за 10.

Море развлечений для детей.

Неповторимый SPA, где можно провести половину жизни и не заметить.

Под боком город Бодрум, куда можно отправиться на увлекательную экскурсию и за сувенирами.

Потрясающе красивые морские закаты. Они остаются не только в памяти – но и в фотоархивах.

Но самое главное, что осталось после поездки и что удалось привезти с собой в Украину, – ощущение покоя, релакса, порядка в голове и вселенской любви. Rixos Premium Bodrum рекомендуем каждому гостю, которому так не хватало свободы, покоя и целого моря красоты.