Украинские топ-звезды зажгли на элитной тусовке в Бодруме: эксклюзивный репортаж

Екатерина Дубовская
Екатерина Дубовская
Места
19 минут
1,6 т.
Украинские топ-звезды зажгли на элитной тусовке в Бодруме: эксклюзивный репортаж

В июне инстаграм-аккаунты топовых селебрити Украины пополнились ослепительными кадрами из Бодрума, одного из красивейших регионов Турции. Там было все, что приводит поклонников в трепет, а хейтеров – в ярость: фешенебельный отель Rixos Premium Bodrum, изумрудные волны, изысканные яхты, наряды и купальники, открывающие секретные тату на идеальных телах, пляжные вечеринки на белом песке в лучах заката, музыка, танцы и, конечно, отборная еда и коктейли, достойные документального гастро-телесериала Netflix.

И все это – в рамках эксклюзивного события Master of Tomorrow (Властелин завтрашнего дня), которое отель Rixos Premium Bodrum устроил специально для украинских гостей.
Звездные гости

Открывать летний сезон и создавать будущее в Rixos Premium Bodrum приехали беременная Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов, Даша Астафьева, Никита Алексеев, Анна Тринчер, Слава Каминская, Ульяна Синецкая, Ivan NAVI, актриса Мила Сивацкая, фешн-фотограф Соня Плакидюк, хореограф Илона Гвоздева, а также участник проекта "Холостяк-2021" Михаил Заливако со своей избранницей Анной Богдан.

OBOZREVATEL присоединился к этой сногсшибательной компании и убедился — порою звездная действительность еще ярче, чем звездные фото в соцсетях, а рай существует как минимум на земле.

Вечеринка в Rixos Premium Bodrum.

Характер мероприятия был настолько закрытым, что представителей прессы на нем практически не было. Благодаря этому звезды смогли на время забыть о своем публичном статусе и наслаждались отдыхом в Rixos Premium Bodrum по полной, не отвечая на вопросы поклонников и не раздавая автографы на каждом шагу.

Звездное селфи.

Программа включала зажигательную вечеринку на панорамной террасе нового стильного ресторана Kalamata, специальную прогулку на яхте по знаменитым бухтам Бодрума, романтичный коктейль на закате на VIP-пляже Cleopatra Beach и, конечно же, релакс и все виды удовольствий, доступных гостям отеля – от дегустации лучших вкусов мировой кухни до занятий спортом под руководством опытных инструкторов. Музыкальную часть программы обеспечивали Ivan NAVI и диджей DJ Profresh.

Участники вечеринки стали одними из первых гостей Rixos Premium Bodrum после его масштабной реновации, превратившей этот отель в настоящую жемчужину в короне Rixos. Сочетание утонченного дизайна, современных технологий, живописнейшей природы и безупречного сервиса не оставило равнодушным даже самых взыскательных гостей.

Прогулка на яхте

Около пяти часов гости события бороздили Эгейское море на яхте, непринужденно общались, загорали и, конечно же, купались в красивейших бухтах.

Слава Каминская.
Илона Гвоздева.
Даша Астафьева.
"Холостяк-2021" Михаил Заливако со своей избранницей Анной Богдан.
Анна Богдан.
Анна Богдан.
Звездные гости на яхте.
Ульяна Синецкая.
Анна Тринчер.
Анна Тринчер.
Слава Каминская.
Вечеринки

Обе вечеринки в рамках мероприятия прошли в приятной и раскованной атмосфере. Гости танцевали, дегустировали изысканные блюда и чувствовали себя максимально свободно.

Вечеринка Rixos Premium Bodrum.
Вечеринка в Rixos Premium Bodrum.
Вечеринка в Rixos Premium Bodrum
Анна Тринчер.
Катя Осадчая.
Николас Димитров с Дашей Астафьевой и Соней Плакидюк.
Вечеринка в Бодруме.
"Холостяк-2021" Михаил Заливако со своей избранницей Анной Богдан.
Илона Гвоздева.
Никита Алексеев и Ульяна Синецкая.
Анна Тринчер.
Ужин в Rixos Premium Bodrum.

"Мероприятие получилось роскошным и душевным одновременно. Приятно, что отель не только предоставил площадку для отдыха и продумал каждую деталь, но и предложил необычную концепцию праздника. В "Master of Tomorrow" нашлось время и для веселья, и для перформанса с элементами мистики, заставляющего задуматься о смысле бытия", – поделилась впечатлениями Даша Астафьева.

Даша Астафьева.
Властелин завтрашнего дня

Одним из идеологов и организаторов этого летнего рая стал известный болгарский писатель Николас Димитров, автор увлекательного киберпанк-романа "Дилер реальности".

Мы поймали Николаса прямо на пляже, чтобы узнать, что скрывается за таинственным названием мероприятия "Master of Tomorrow" и какое отношение оно имеет к отелю Rixos в Бодруме.

Николас Димитров на пляжной вечеринке.

"Концепция Master of Tomorrow — в том, что все мы хозяева своей судьбы. Она отлично увязывается с этим красивым местом и образом жизни красивых людей, лидеров мнений, призванных влиять не только на свою реальность, но и на жизни окружающих. Эти люди имеют обязанность: создать для себя и других то завтра, которое будет лучше, чем сегодня. Именно поэтому мы выбрали место с такими бухтами, с такими закатами и с таким сервисом. Событие Rixos призвано показать, что в мире не все потеряно. Красота и счастье есть в каждом шепоте волн, в каждом листочке и в каждом закате, даже если его видно лишь сквозь облака", — поделился Николас.

Николас Димитров с Катей Осадчей.
О Rixos Premium Bodrum – из первых уст

OBOZREVATEL был так впечатлен роскошью и сервисом места, где проходила звездная тусовка, что не упустил возможности пообщаться с господином Али Муратом Жокменом, генеральным менеджером отеля Rixos Premium Bodrum, с коктейлем, в расслабленной обстановке.

Интервью OBOZREVATEL с господином Али Муратом Жокменом, генеральным менеджером отеля Rixos Premium Bodrum.

Почему именно Бодрум так популярен среди сильных мира сего? В чем его магнетизм?

– Прежде всего, в Бодруме прекрасный климат. Этот регион – один из лучших в Турции в плане чистоты воздуха. Гостям нравится атмосфера, низкий уровень влажности, отсутствие сильных ветров. Кроме того, здесь удивительная природа – очень много деревьев и зелени, создающих неповторимые панорамные виды. Зелеными склонами, морскими пейзажами можно любоваться прямо с балконов нашего отеля.

Rixos Premium Bodrum.

Кроме того, гостей привлекают достопримечательности и кипящая в Бодруме жизнь, в том числе ночная. У нас сливаются воедино релакс, развлечения, спорт, гастро-туризм – и многое другое. Бодрум предоставляет множество альтернатив, в том числе для роскошного отдыха, потому и популярен.

Rixos Premium Bodrum.

Последние два года стали настоящим испытанием для туризма. Почему Rixos — идеальное место для отдыха особенно в это время?

– Настоящая роскошь во времена пандемии – это не про дорогие машины, роскошные номера и изысканную еду, это прежде всего про свободу и возможность соблюдать дистанцию. В период пандемии каждому особенно хочется вырваться из дома, на природу. Бодрум дает такую возможность, особенно наш отель. Вы можете гулять под нашими роскошными оливковыми деревьями, нежиться на пляже и чувствовать себя свободно.

Rixos Premium Bodrum.

С 2020 года мы сократили количество гостей почти наполовину. Наша территория – 187 000 квадратных метров, при этом мы предлагаем лишь 200 номеров. Таким образом, каждый гость имеет огромную личную территорию. У нас не бывает толп, каждый может вспомнить ощущение свободы.

Кстати, в последние пару лет к нам стало приезжать намного больше украинцев, которые узнали о нашем отеле друг от друга.

Интервью с господином Али Муратом Жокменом, генеральным менеджером отеля Rixos Premium Bodrum.

Какие еще интересные ивенты проводит отель?

– В последнее время мы планировали множество развлекательных ивентов, но из-за пандемии многое отменили. К счастью, после начала вакцинации и снятия ряда ограничений мы начали проводить мероприятия снова.

Например, вернется ежегодный Фестиваль оливок Rixos Olive Fest, на который мы приглашаем обычно известных исполнителей, художников и артистов. Все вместе мы отдыхаем, собираем урожай оливок, отжимаем из них масло, разливаем в бутылки и раздаем гостям в подарок. Устраиваем конкурсы, развлечения для детей и взрослых. На территории отеля растет более тысячи оливковых деревьев, и масло, которое мы производим здесь, отмечено наивысшими наградами – это золотой бренд.

.Rixos Premium Bodrum, оливковое дерево

– Какие самые известные гости у вас останавливались? Как вам удается их привлекать снова и снова?

– Мы не можем назвать имена высоких гостей, так как это вопрос конфиденциальности, но у нас останавливаются известные певцы, артисты, бизнесмены, президенты и премьер-министры – множество публичных личностей, которым очень не хватает в жизни приватности, мы даем им эту приватность.

В нашем регионе очень много островов с красивыми бухтами. Мы организовываем много туров, особенно приватных, чтобы гости могли безопасно купаться и загорать где угодно.

Яхты в Бодруме

В регионе много конкурентных отельных сетей, но Rixos – это Rixos, со своей системой ультра-олинклюзив. Вы платите один раз – и мы даем вам все.

.Rixos Premium Bodrum.

Что касается персонала, я всегда говорю: если вы не умеете улыбаться, вы не сможете делать эту работу. Если ты не улыбаешься, значит, сегодня у тебя много проблем. Семейных, например. Если ваше психологическое состояние не в порядке – пожалуйста, не приходите в отель. Решите свои проблемы и вернитесь с улыбкой. Если ты занимаешься обслуживанием без улыбки, это влияет на всех гостей. Счастливый персонал – счастливые гости.

Прогулка на яхте
Rixos Premium Bodrum — личные впечатления

Раз уже нам посчастливилось провести несколько дней в одном из лучших отелей Турции, есть смысл поделиться самым ценным — личными впечатлениями. Для краткости – только самое главное и по пунктам.

Прогулка на яхте.

  • Моментальный wow-эффект. Территория отеля покоряет с первого взгляда. Изысканные интерьеры, морские виды, цветы и зелень, сервис и гостеприимство – все здесь продумано до мелочей.

Rixos Premium Bodrum.

  • Красивые комфортные номера в маленьких корпусах на зеленых склонах. Огромная личная терраса с видом на море, плетеными креслами и столиком. В каждом номере – шампанское, фрукты и сладости в подарок гостю. Уединение и релакс!

Номер в .Rixos Premium Bodrum.

  • Усыпанные лепестками дорожки, колоритные лесенки, ведущие к морю и к ресторанам, возможность прогуливаться либо вызвать по звонку на рецепшн маленькую юркую машинку.

Rixos Premium Bodrum.
.Rixos Premium Bodrum.

  • Поскольку wi-fi безупречен по всей территории, отдыхать можно без отрыва от работы.

Работа на террасе номера в Rixos Premium Bodrum.

  • Пляжи просто великолепные! В песочке, похоже, есть крошки слюды, благодаря которой ваше тело покрывается натуральным шиммером. В воде же горсть песка рассыпается золотой крошкой.

Rixos Premium Bodrum.
Rixos Premium Bodrum.

  • Невероятно красивое море цвета мечты.

Rixos Premium Bodrum, фото с дрона.

  • Вкусная и полезная еда, которую можно получить круглосуточно: в основном ресторане, в заведении People’s на пляже либо в любом из ресторанов а-ля карт на территории. Ну или заказать в номер.

Rixos Premium Bodrum.

  • Любые коктейли, чаи, кофе по-турецки, которые можно получить в любом уголке отеля.

Кофе по-турецки.

  • Прекрасная зеленая территория, идеальная для прогулок, где не бывает толп.

Rixos Premium Bodrum.

  • Сервис! Ненавязчивый, уважительный – и всегда с улыбкой. Я забыла, например, дома в Киеве переходник от ноутбука – мне его нашли и принесли минут за 10.

  • Море развлечений для детей.

Rixos Premium Bodrum.

  • Неповторимый SPA, где можно провести половину жизни и не заметить.

  • Под боком город Бодрум, куда можно отправиться на увлекательную экскурсию и за сувенирами.

Город Бодрум.
Выбор сувениров в Бодруме.

  • Потрясающе красивые морские закаты. Они остаются не только в памяти – но и в фотоархивах.

Вечеринка на закате.

Но самое главное, что осталось после поездки и что удалось привезти с собой в Украину, – ощущение покоя, релакса, порядка в голове и вселенской любви. Rixos Premium Bodrum рекомендуем каждому гостю, которому так не хватало свободы, покоя и целого моря красоты.

ТурцияБодрумШоу Холостяк 11 сезонЗвездный дайджестЗвездный бэкстейджтуризмзвездыДаша АстафьеваIvan NaviМихаил ЗаливакоСлава КаминскаяНикита Алексеев (ALEKSEEV)Илона ГвоздеваКатя ОсадчаяЮрий ГорбуновАнна Тринчер