Угроза авиакатастрофы: почему в самолетах всегда нужно включать в телефоны режим полета

Почти все давно выучили как отец наш, что во время путешествия самолетом мобильный телефон следует переводить в режим полета.

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Вспомните, что входя в самолет вы получаете объявление: "Пожалуйста, убедитесь, что электронные устройства, такие как смартфоны или планшеты, выключены или находятся в режиме полета". это объявление в каждом самолете. Отказывающегося иногда могут даже выгнать из самолета, пишет Travelbook.

Как пояснил капитан одного из самолетов, ответ на этот вопрос достаточно прост. Ведь если мобильный телефон не был выключен или переведен в режим полета, пилот мог бы, в крайних случаях, услышать фоновый шум – похож на тот, который создается через громкоговоритель, когда мобильный телефон находится слишком близко. Это может привести к тому, что пилот перестанет (идеально) понимать важные радиосигналы, что иногда может иметь серьезные последствия.

Какая опасность кроется на борту самолета

Подчеркивается, что по свидетельству пилотов самолетов, неприятные случаи нередки происходят из-за не переведенного пассажирами телефона в режим полета. Уточняется, что виной всему излучение мобильного телефона, которое может нарушить радиоволны бортовой системы связи.

Это может стать риском, особенно во время захода на посадку, если все пассажиры включат свои мобильные телефоны одновременно - и они будут затем подключаться к своим соответствующим провайдерам.

Добавим, что в попытке угодить клиенту вы также можете использовать Wi-Fi на борту почти всех авиакомпаний. Это часто стоит дополнительная плата, но в некоторых авиакомпаниях уже бесплатно.

Причем в некоторых случаях также существуют ограничения для определенных служб: например, может быть разрешено отправлять сообщения бесплатно, но могут взиматься дополнительные расходы за услуги, требующие большего объема данных, например потоковая передача.

Если вы не можете обойтись без Интернета в самолете, вам следует инвестировать в опцию WLAN, если вы сомневаетесь – существует риск смерти, если мобильный телефон включен в самолете, даже без режима полета, но обычно нет, говорится в статье.