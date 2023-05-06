Ученые обнаружили наиболее отдаленную точку на Земле: путь туда показали на видео

Сколько раз в жизни вам хотелось покинуть все – рабочие и семейные обязанности, городскую суету и информационный шум – и отправиться туда, где до вас никто не доберется. И такое место есть. Его называют Точкой Немо или самым отдаленным уголком мира.

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Видеоблог Real Life Lore рассказал, где искать это место. И как до него добраться. Спойлер: это будет очень и очень небыстро. Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца.

Если вы все еще хотите видеть возле себя хоть каких-то людей, но при этом иметь минимум благ цивилизации, отправляйтесь на вулканические острова Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана. От побережья Южноафриканской Республики их отделяет 2700 км. Обитает в этом месте всего 264 человека. Аэропорта там нет, так что это действительно очень отдаленное место, куда можно попасть только при большом желании – корабли приплывают туда всего 8-9 раз в год.

А Точкой Немо называют место в Тихом океане, наиболее отдаленное от любой обитаемой суши. Ближайших людей можно встретить на острове Пасхи, расположенном в 2 689 км. Корабельные пути здесь почти не пролегают, так что никто не побеспокоит вас в этом самом отдаленном месте мира.

Одна проблема – суши здесь нет, поэтому придется позаботиться о лодке или другом плавучем доме. Но имейте в виду, на яхте сюда можно добраться за 15 дней, 10 часов и 37 минут. И это путь только в одну сторону.

Интересный факт – людьми, которые могут оказаться ближе всего к путешественнику в Точке Немо, будут астронавты Международной космической станции. Если она будет пролетать ровно над этим местом, то их будет разделять "всего" около 400 км. Что все же гораздо ближе, чем расстояние до острова Пасхи.

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