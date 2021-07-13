Туристы в Одессе вместо двухэтажного дома получили подвал с фейковым видом на море. Видео
В Одессе туристы столкнулись с неприятной ситуацией: вместо забронированного ими двухэтажного дома с видом на море они получили комнату с подвалом. А нарисованное окно заменило вид на настоящее море.
Путешественники после заселения принялись искать лестницу на второй этаж, как было указано в объявлении. Однако ее там не оказалось. Об этом сообщает Telegram-канал "ХО" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
Только позднее стало известно, что когда хозяин жилья говорил о втором этаже, на самом деле речь шла о подвальном помещении. А там отдыхающих ждало окно с нарисованным морем, которое решили украсить шторами.
Напомним, что в Одессе Черное море покрыто слоем зеленых водорослей, что очень раздражает туристов. В некоторых местах купаться невозможно, ведь у берега плавают тонны грязи и стоит гнилой запах.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
как выглядит самое бюджетное жилье в Одессе за 130 гривен в сутки. Александр сдает на "ОLХ" четыре отдельные комнаты в частном доме в семи минутах ходьбы до моря (одна остановка трамвая) – рядом пляжи Лузановка, Крыжановка и Малибу. В комнатах есть две кровати и телевизор. Холодильник и стиральная машина – общие.
Также тревел-блогер Евгений Панюта рассказал об особенностях отдыха в Геническе (Херсонская область) на Азовском море. Он выяснил, насколько чистое море на курорте, а также сделал короткий обзор цен на питание.