Туристы в Одессе вместо двухэтажного дома получили подвал с фейковым видом на море. Видео

В Одессе туристы столкнулись с неприятной ситуацией: вместо забронированного ими двухэтажного дома с видом на море они получили комнату с подвалом. А нарисованное окно заменило вид на настоящее море.

Путешественники после заселения принялись искать лестницу на второй этаж, как было указано в объявлении. Однако ее там не оказалось. Об этом сообщает Telegram-канал "ХО" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Только позднее стало известно, что когда хозяин жилья говорил о втором этаже, на самом деле речь шла о подвальном помещении. А там отдыхающих ждало окно с нарисованным морем, которое решили украсить шторами.

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Напомним, что в Одессе Черное море покрыто слоем зеленых водорослей, что очень раздражает туристов. В некоторых местах купаться невозможно, ведь у берега плавают тонны грязи и стоит гнилой запах.

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