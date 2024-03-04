Туристов в 30 раз больше, чем жителей. Названы наиболее часто посещаемые города Европы
Сейчас многие популярные направления Европы пытаются бороться с большим количеством путешественников. Европейские города вводят квоты и налоги для решения проблемы с чрезмерным туризмом.
По этой причине команда Holidu провела собственное исследование, чтобы узнать, сколько приезжих приходится на каждого местного жителя. Об этом сообщает Express.
5 место – Рейкьявик
Столица Исландии, Рейкьявик, возможно, когда-то была непопулярным туристическим направлением, но она быстро становится одной из самых популярных точек Европы. На каждого местного жителя в городе приходится 16 туристов. Рейкьявик снова ввел туристический налог в январе после приостановления его действия во время пандемии.
4 место – Родос
На острове Родос 21 турист приходится на каждого жителя. Прошлым летом некоторые районы острова пострадали от разрушительных лесных пожаров и тысячи людей были эвакуированы.
3 место – Брюгге
В красивом бельгийском городе на каждого жителя приходится 21 турист и в пик сезона он может показаться очень переполненным. Некоторым местным надоело количество путешественников, тогда как представители городской службы туризма советуют людям посещать Брюгге не в пиковый сезон, чтобы насладиться спокойным городом.
2 место – Венеция
На каждого жителя знаменитого итальянского города приходится 21 турист. В этом году Венеция попала в заголовки новостей из-за налога на однодневные путешествия, а также запрета круизных лайнеров в своей лагуне. Венеция настолько многолюдна, что организация ЮНЕСКО даже внесла ее в список городов, находящихся под угрозой исчезновения.
1 место – Дубровник
Дубровник, исторический прибрежный город Хорватии, был самым перенаселенным местом отдыха в Европе. На каждого жителя города приходится 36 туристов, а местные жаловались на шум чемоданов, которые едут по мощеным улицам.
Среди десятки других городов:
6 место – Флоренция: 13 туристов на каждого местного;
7 место – Ираклион: 13 туристов на каждого местного;
8 место – Амстердам: 12 туристов на каждого местного;
9 место – Амстердам: 11 туристов на каждого местного;
10 место – Таллин: 10 туристов на каждого местного.
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