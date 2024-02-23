Красивый город без толпы туристов: назван одно из самых дешевых мест Европы в 2024 году

Эксперты Eurochange назвали одно из самых дешевых европейских мест, которые следует посетить в 2024 году. Как оказалось, это Сараево – самый большой город и столица Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Express. Это направление уникально тем, что пользуется небольшим спросом среди туристов и бюджетными ценами: обед из трех блюд стоит около 500 гривен.

"Сараево известно как "Иерусалим Европы" и имеет одну из самых разнообразных культур на континенте, что делает его одним из самых интригующих городов, которые вы можете посетить, – говорит представитель Eurochange Лаура Эванс-Фиск. – Это одно из немногих городов, где можно посетить мечеть, католическую церковь, православную церковь и синагогу в одном месте".

Город, спрятанный в длинной тонкой долине и окруженный лесистыми горами, идеальный для отдыха. Широкое сочетание культурных влияний на Сараево – признак уникальной архитектуры, а его ресторанная сцена представляет собой эклектичную смесь турецких и боснийских предложений. И с учетом средней цены всего 500 гривен на человека за обед из трех блюд, вы можете запланировать бюджетное путешествие.

Туристы могут исследовать булыжные улицы Башчаршии, старого базара Сараево, и найдут магазины, продающие антиквариат и сувениры. Это одно из лучших мест, чтобы отведать местные блюда, такие как бурек, пахлава или долма.

Туристы также могут посетить Музей преступлений против человечности и геноцида, чтобы вспомнить погибших во время войны 1990-х годов. Маленьким детям посещать музей не рекомендуется. Из Желтой крепости путешественники могут увидеть великолепный вид на город, а также посетить бар на вершине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об идеальном месте для летнего отпуска в 2024 году: там самые низкие цены на Airbnb в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!