ТОП-10 лучших отелей мира: в чем их особенность. Фото

Из-за пандемии коронавируса некоторые границы еще закрыты, но все же есть страны, которые уже открылись и в них можно отлично провести время. В этом сезоне туристы могут отдохнуть в хороших гостиницах Австралии, Франции, Лос-Анджелеса и других популярных курортах.

Отели славятся своими большими территориями и необычными интерьерами. Подробней о лучших гостиницах 2021 года пишет CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Брандо, Французская Полинезия

Этот популярный курорт часто посещают такие знаменитости как Леонардо Ди Каприо, Брэдли Купер и Эллен ДеДженерес. Там есть 35 вилл с соломенной крышей, бассейны, обеденная зона на открытом воздухе. Также присутствует собственный пляж с белоснежным песком и бирюзовой водой в океане.

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Западный Мельбурн, Австралия

Этот отель открыли в феврале 2021 года. Там есть пять ресторанов и баров, крытый бассейн с подогревом и золотой крышей. 294 номера отличаются своим дизайном, а также имеют потрясающие виды на город.

Сенсей Ланаи, курорт Four Seasons, Ланаи, Гавайи

В этом оздоровительном курорте есть шикарные номера люкс. Вы сможете получить индивидуальный оздоровительный маршрут, составленный гидом, который включает в себя различные спа-процедуры.

Отель Château du Grand-Lucé, Франция

Этот замок 18-го века имеет 17 просторных номеров люкс, каждый их которых украшен фресками, хрустальными люстрами и антикварной мебелью Людовика XV. Самым роскошным является люкс Le Grand-Lucé, из которого открывается потрясающий вид на розовые сады.

Лагерь Джека, Ботсвана

Этот отель расположен в частном заповеднике дикой природы. Он имеет 10 огромных роскошных палаток с кроватями, декором в стиле сафари, а также бассейны и соляные ванны.

Кроме того, в лагере Джека есть библиотека, бильярдная, бар и чайная палатка, устланная персидскими коврами и подушками.

Отель West Hollywood, Лос-Анджелес

Гостиница может похвастаться минималистично-шикарным декором, роскошными мраморными ванными комнатами и видами на Голливудские холмы. Но больше всего впечатляет мебель из переработанной калифорнийской древесины и органический сад на территории отеля.

Crown Sydney, Австралия

На сегодняшний день это самый новый и роскошный отель Сиднея. Там есть 14 ресторанов и баров, бассейн с прекрасным видом и 349 номеров с мраморными ваннами и большими окнами. Также в отеле есть спа-центр, террасы для йоги и медитации, комнаты релаксации и инфракрасные сауны.

Grand Hotel Tremezzo, Италия

Все 90 номеров имеют просторные балконы, террасы и гидромассажные ванные. Снаружи вы найдете три больших бассейна.

Soneva Jani, Мальдивы

Там есть красивые виллы и огромные бассейны, водные горки, кинотеатр, а также раздвижные крыши, чтобы смотреть на звезды. Кроме того, на территории присутствуют роскошный спа-салон, винный погреб и несколько ресторанов.

Raffles Singapore

Это один из величайших отелей мира. Там есть обновленные номера люкс и знаменитый Long Bar, где в 1915 году был изобретен коктейль Singapore Sling. Каждому гостю предоставляют дворецкого, который предлагает различные развлечения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в каждой стране, городе есть улица, которая славится вкусной едой, интересными заведениями и развлечениями. Там вы сможете ознакомиться с местной культурой и историей.