Стюардессы подсказали, как выбрать место в самолете подальше от детей

Садясь в самолет, многие надеются отдохнуть во время перелета или просто насладиться видом с окна. Но эти желания могут быть разрушены, если по соседству окажется кричащий ребенок. Стюардессы назвали секретные места, которые следует избегать тем, кто хочет лететь с комфортом.

Опытные бортпроводницы Энни Кингстон и Ребекка Лав перечислили три зоны, где зачастую располагаются родители с маленькими детьми. Советами для пассажиров авиалиний они поделились в изданиях Оyster и Мirror.

Кингстон утверждает, что низкая доля вероятности нахождения рядом с младенцем в самолете - это переборка, которая является самым безопасным местом для автокресла.

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"Эти перегородки, получившие техническое название "переборки", являются единственными местами на борту самолета, где родители могут безопасно закрепить люльку ребенка, и, следовательно, именно там будет находиться большинство детей в возрасте до одного года", – сказала Кингстон.

Ее коллега назвала еще два места, которые обычно отдают детям. По словам Лав, это – окно и близость к туалету.

Первое за счет того, что родители надеются отвлечь свое чадо и переключить его на сказочный вид из окна. А второе – из-за частой необходимости уединения с малышом для гигиенических процедур.

Как сообщал OBOZREVATEL, бортпроводница перечислила причины, из-за которых нельзя спать в самолете.