Смерть в сейфе, дом-календарь и другие тайны аристократов Закарпатья: жуткая история дворца Шенборнов, где снимают шоу 'Предатели'

В замке Шенборнов на Закарпатье десятилетиями пересказывают одну и ту же историю: владельца замка нашли мертвым в огромной сейфовой комнате. Рядом с ним была записка "Можно иметь много денег, но не иметь из них никакой пользы". Некоторые уверены – это было самоубийство. Ведь незадолго до того граф развелся со своей любимой женой, которую застал в замке с любовником. Какая часть этой легенды является правдивой – до сих пор спорят историки. Одно понятно точно – эти стены видели много союзов, интриг и измен. И сейчас дворец возвращает себе былую славу. Ведь после феерического успеха первого сезона детективного реалити "Предатели" в Украине, миллионы зрителей задались вопросом – где происходит действие шоу, и какая история стоит за этим почти сказочным замком.

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Первый сезон "Предателей" уже доступен на SWEET.TV, а премьера второго состоится осенью 2026 года.

"Предатели" – украинская адаптация международного формата The Traitors, одного из самых успешных телевизионных феноменов последних лет. Детективное реалити-шоу с фурором прошло в более чем в 30 странах мира и даже получило премию Emmy – самую высокую теленаграду мира.

История замка с самого начала выглядит мистически. Согласно официальным документам, его строила одна из самых влиятельных династий Австро-Венгерской империи – графы Шенборны, чтобы достойно принять наследника империи, эрцгерцога Франца-Фердинанда. Преемник престола, как и вся тогдашняя аристократия, увлекался охотой. Поэтому охотничью резиденцию Шенборнов строили с размахом. Однако Франца-Фердинанда застрелили в Сараево еще до завершения строительства. Само покушение стало точкой начала Первой мировой войны и завершения целой эпохи.

Фасад замка сохраняет величие тогдашней сказочно богатой аристократии. По причудливому замыслу дворец построен как календарь: четыре башни символизируют времена года, двенадцать входов – месяца, пятьдесят две комнаты – недели, а количество окон соответствует дням года. В этих стенах принимали элиту империи и иностранных гостей, проводили балы и, конечно, в неформальной обстановке заключали сделки, которые влияли на жизнь миллионов.

"Это настоящие стены, которые видели много заговоров, много интриг, и люди чувствуют это кожей. А одна из наших целей была именно показывать красоту Украины, красоту украинской архитектуры, наследия. Потому что не все даже знают, что есть в Украине такая красота." Елена Кричковская

Однако из интерьеров замка времен графов Шенборнов сохранилось немного, например эта сюрреалистическая деревянная люстра с рогами и фигурой женщины. Считается, что ее граф заказал как напоминание об измене жены, которую так никогда и не простил.

При подготовке к съемкам шоу "Предатели", которая должна была передать атмосферу графского имения, совместно работали историки и кинематографисты. Антиквариат привозили из музеев и дворцов Закарпатья, а часть декора стилизовали украинские мастера. Команде даже пришлось восстанавливать отдельные части замка – ремонтировать аварийный балкон над входом и чинить потолок в обеденном зале. Ведущий, Алексей Гнатковский, который играет Графа, владельца замка объясняет, его герой – это собирательный образ украинской аристократии, какой она могла бы быть, если бы не советская оккупация:

"В этом графе каждый узнает очень много разных персонажей. Для кого-то это демон гор, какой-то аристический вампир. Другие узнают какого-то славного рыцаря, кого-то из князей Острожских или Галаганов, или Выговского. Мне нравится, что каждый зритель узнает в этом графе что-то свое, то, что его вдохновляет, то, что ему интересно" Алексей Гнатковский.

Шоу "Предатели" – это редкая возможность увидеть одну из главных архитектурных жемчужин Закарпатья не как туристический объект, а как настоящую роскошную резиденцию, где разворачивается большая детективная игра.

По правилам "Предателей" 21 участник оказывается в замке без телефонов и связи с внешним миром. Часть из них получает роль предателей, другие становятся верными. Задача одних – скрыть свою настоящую роль, других – разоблачить лжецов раньше, чем они устранят конкурентов. Это одно из немногих детективных реалити-шоу, где результат невозможно предсказать заранее, ведь события разворачиваются без сценария, а команда не вмешивается в процесс игры.