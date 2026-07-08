Закон или бездушная формальность?

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В 57 лет мобилизовали директора, который 35 лет держал на себе лицей – даже во время оккупации

Ко мне обратился педагогический коллектив одного из лицеев Херсонской области.

Их директор – заслуженный работник образования Украины, кандидат педагогических наук. Уже 35 лет он возглавляет учебное заведение, а во время временной оккупации Херсонской области не покинул свой коллектив и сделал все, чтобы лицей не прекращал работу ни на один день.

Однако во время поездки в Киев 57-летнего руководителя задержали на блокпосту и направили на прохождение ВЛК.

Я убежден: государство должно действовать в соответствии с законом. Но Украина – это правовое государство, а не государство бездумного выполнения процедур. Закон существует для того, чтобы обеспечивать справедливость, а не заменять её.

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Каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально, с учетом всех обстоятельств. Особенно когда речь идет о человеке, который десятилетиями служит обществу, воспитал не одно поколение украинцев и в самые тяжелые времена не покинул свою общину.

Образовательный процесс не держится на приказах, печатях или документах. Он держится на людях. Именно такие руководители и педагоги сегодня обеспечивают работу украинского образования, зачастую в условиях, которые трудно назвать нормальными.

Поэтому в подобных случаях должно преобладать не механическое применение норм, а здравый смысл, рациональность и ответственность за последствия принятых решений. Ведь когда государственная машина перестает видеть человека, она теряет главное – доверие граждан.

По обращению педагогического коллектива я уже начал проверку изложенных обстоятельств. Но я убежден в том, что нам нужна действенная реформа мобилизации. Такая, которая будет в первую очередь ставить на первое место человека, а не работать как бездушный конвейер. Решения должны приниматься не только по формальным критериям, но и с учетом принципов справедливости.