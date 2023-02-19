Секретная фраза пилотов, не предвещающая пассажирам ничего хорошего: никогда не игнорируйте ее
Полет на самолете может быть достаточно стрессовым для людей, страдающих легкой аэрофобией. А вот, попав в зону турбулентности, начинают переживать абсолютно все пассажиры воздушного судна. В том числе и потому, что происходит эта неприятность довольно внезапно. Но, если прислушаться к сообщениям пилота, которые он говорит в громкоговоритель, можно услышать секретную фразу, которая и означает, что сейчас самолет немножко потрясет.
Как пишет издание The Sun, об этой фразе рассказал бывший пилот Джон Гривз. По его словам, если пилот командует бортпроводникам сесть, значит, воздушное судно входит в зону турбулентности.
По данным командиров авиалайнеров, за год около 100 пассажиров во всем мире получают травмы во время качки, которая возникает из-за турбулентности. Речь идет о серьезных травмах, требующих медицинского вмешательства, таких как трещины костей, ушибы головы и даже сотрясения мозга. Да, это немного, но и этого можно было бы избежать, если бы они в это время сидели на своих креслах пристегнутые ремнями безопасности.
Во время сильной турбулентности пассажира, который находился в проходе или сидел непристегнутым, может швырять по салону и ощутимо бить о кресла и другие элементы интерьера. Вот почему лётчики настаивают – никогда нельзя игнорировать соответствующее предупреждение на табло над пассажирским креслом.
Специалисты предупреждают, что из-за климатических изменений зоны турбулентности перемещаются в слои атмосферы, где раньше было относительно безопасно летать пассажирским лайнерам. Соответственно, качка на борту может случаться чаще.
Чувствительным пассажирам советуют подготовиться к полету, чтобы их не стошнило во время прохождения зоны турбулентности. Основные рекомендации следующие:
- избегать употребления алкоголя перед полетом;
- пробовать перевести внимание с качки на что-нибудь другое;
- обращаться к экипажу, если пассажир чувствует себя плохо.
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