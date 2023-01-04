Что нельзя спрашивать у стюардесс: эксперты назвали три табу

Существует ряд вопросов и тем, которые не стоит затрагивать в разговоре со стюардессой в самолете. Это нарушает правила этикета и создает о вас весьма неприятное впечатление.

Видео дня

Как рассказал Best Life, работа стюардесс весьма сложна, особенно если учесть, что львиную долю рабочего времени они проводят на большой высоте. Однако не это изнуряет их больше всего, а то, что им приходиться отвечать на неуместные вопросы или же к ним обращаются с бестактными просьбами.

В частности, издание обратилось за советом к экспертам по этикету и поинтересовалось, как же вести себя в небе, чтобы не прослыть невежей. Специалисты дали пару советов. В частности, они рекомендовали никогда не спрашивать у стюардессы, может ли она присмотреть за вашим ребенком.

Обращаясь с подобными просьбами, требующими внимания бортпроводников в течение длительного времени, вы мешаете им выполнять их основную обязанность: нести ответственность за безопасность полета.

"Люди должны понимать, что быть бортпроводником – это больше, чем просто обслуживать клиентов", – сказала Джулия Эстев Бойд, международный консультант по этикету и бывшая бортпроводница.

"Обслуживание клиентов – очень важный аспект работы, но безопасность имеет приоритетное значение", – подчеркнула она.

Она посоветовала, если вам требуется немедленная помощь, сперва попросить о ней у попутчика или вежливо поинтересоваться у бортпроводника, есть ли у него время для небольшой услуги.

"Однако имейте в виду, что помогать вам с личными проблемами – это не работа бортпроводника", – сказала Бойд.

Также не стоит спрашивать бортпроводника о перемене места.

"Если ваш самолет заполнен наполовину, может возникнуть соблазн попросить стюардессу пересадить вас на место, более просторное или расположенное подальше от туалета. Однако подождите с такой просьбой, по крайней мере, до тех пор, пока самолет не поднимется в воздух. Это неудобно, особенно во время посадки, когда мало времени, чтобы отреагировать на такие требования", – подчеркнула Бойд.

Также специалистка отметила, что не стоит требовать от стюардессы утешения, если ваш рейс задерживается.

"Конечно, двухчасовая задержка на взлетно-посадочной полосе или тропический шторм на вашем пути расстраивают, но вы должны держать эти чувства при себе. Стюардессы не несут ответственности за погоду, механические задержки, дополнительные сборы или цены", – сказала Джоди Р. Р. Смит из Mannersmith Etiquette Consulting.

"Если вы расстроены чем-то, что сделала мать-Природа или авиакомпания, пожалуйста, не кричите на бортпроводников", – посоветовала она.

Она же рекомендовала в этом случае отвлечься фильмом, книгой или глубокими вдохами.

"Вместо этого откиньтесь на спинку кресла, пристегните ремень безопасности и следите за своими манерами. Вы можете быть уверены, что доберетесь из пункта А в пункт Б", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, стюардессы авиакомпании Emirates пожаловались на то, что им запретили толстеть и даже пригрозили за это наказанием.