Самые потрясающие города на планете, в реальность которых трудно поверить. Фото

Если вы поговорите с путешественниками, они, вероятно, скажут, что их любимый город – это Рим или Париж, но никак ни один из тех, которые фигурируют в этом рейтинге.

Поскольку об этих местах знает лишь книга рекордов Гиннесса и местные жители. При этом, они насколько удивительны, что их смело можно включать в список планов "Какие места стоит посетить в жизни". OBOZREVATEL собрал топ-5 самых потрясающих городов, которые заставят поверить в волшебство.

1. Тромсё, север Норвегии

С конца мая до конца июля здесь царит бесконечный день. Жители Тромсё в это время просыпаются и засыпают при солнечном свете. У них даже существует поговорка "Живи, когда проснешься", что означает бессмысленность затеи делать распорядок дня. Помните, как в сказке Корнея Чуковского, крокодил проглотил солнце? Можно оказаться в этом произведении, просто посетив этот город зимой, а именно в промежуток между декабрем и февралем. В эти месяцы солнце вообще не всходит над Тромсё. Зато вместо этого каждый день можно любоваться Северным сиянием.

2. Рьюкан, юг Норвегии

Этот городок на 3300 жителей расположен в долине между двумя огромными горами, поэтому солнце туда не попадает. Местные построили здесь три огромных "солнечных" зеркала и установили на скалах, чтобы отражался свет. Зрелище очень захватывающее: солнце попадает таким образом только в центр площади, создавая иллюзию света прожектора на центр города. Остальная же "сцена" находится в тени.

3. Большая Ньюфаундлендская банка, Канада

Городок у острова Ньюфаундленд известен как самое туманное место в мире. На обширной шельфовой отмели в Атлантическом океане вблизи острова пересекаются холодное Лабрадорское течение и теплый Гольфстрим. В результате прибрежный город большую часть года покрыт густым туманом.

4. Деревня Маунсинрам, Индия

Это место занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое влажное место на планете. Вся влага, которая скапливается в Бенгальском заливе, попадает в эту деревню. Тут выпадает 11 871 миллиметров осадков за год. Более того, в Маунсинрам каждый день идет непрекращающийся ливень.

5. Государственный заповедник Белые пески (Вайт-Сандс), США

Этот американский национальний парк в штате Нью-Мексико в Штатах – самое светлое место на нашей планете. Благодаря кристаллам гипса, которые обладают отражающей способностью солнечного света, это место стало одним из величайших природных чудес света. Кроме того, пустыня находится на высоте 1,2 км над уровнем моря, что обеспечивает более яркое солнце в дневное время.

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