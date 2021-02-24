Движущиеся камни и кратеры в Сибири: пять загадочных явлений, которые до сих пор не объяснили ученые

Казалось бы, в наше время открытий и прогресса не должно остаться неразгаданных тайн, ведь новые технологии развиваются с невероятной скоростью. Однако существует множество загадок, связанных как с современной историей, так и с древними цивилизациями.

OBOZREVATEL собрал пять самых загадочных мест планеты, которые до сих пор вызывают много вопросов, сбивая с толку исследователей. Каждое из них – потрясающее.

Движущиеся камни в пустыне

В США в штате Калифорния есть сухое озеро Рейстрэк-Плайя, по которому двигаются камни весом до 25 кг. Исследования геологов показали, что за 7 лет они сместились на 200 метров. Никто до сих пор не дал объяснения аномальному явлению, но ученые считают, что это последствия сейсмических вибраций и погодных условий. Однако теория еще не подтверждена.

Кратеры Сибири

В 2017 году на арктическом российском полуострове Ямал в вечной мерзлоте начали появляться загадочные отверстия глубиной до 30 метров, которые остаются после взрывов холмов. Исследователи до сих пор ищут ответы. Ученые предполагают, что воронки возникают в результате мощного выброса метана, который накапливается в ледяной полости и образует холм на поверхности.

Пирамида в Антарктиде

Таинственную пирамиду впервые нашли британские ученые в 1931 году, с тех пор исследователи спорят, что это: идеальные горы или следы древней цивилизации. По их словам, в Антарктиде были тропические леса 100 миллионов лет назад.

Река Шанай-Тимпишка

В глубинах джунглей Перуанской Амазонии спряталась бурная кипящая река Шанай-Тимпишка. Ее длина примерно 6,4 километра, она течет среди скал и является одним из притоков Амазонки. Максимальная температура воды – 93 градуса по Цельсию. Феномен реки до сих пор остается неразгаданным, ведь рядом нет сейсмической активности, действующих вулканов и термальных источников.

Воронки на холме Маунт Болди

Песчаные насыпи южного берега озера Мичиган называют живыми – каждый год они перемещаются на несколько метров из-за сильных ветров. А вот способность "заглатывать" людей в песок ученые не могут объяснить. Огромные воронки диаметром до 4 метров забирают туристов в песчаный плен. Несколько лет назад шестилетний мальчик провалился под землю, к счастью, его удалось спасти.

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