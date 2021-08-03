Валенсия – родина паэльи

В Кафедральном Соборе хранится Святой Грааль

Здесь проходит уникальный фестиваль Лас Файяс

Валенсия – бывшая столица Испании

Сады Турии – самый большой парк королевства

Через город проходит трасса “Формулы 1”

Здесь самый большой океанариум Европы

Визитная карточка Валенсии – Орчата

Летучая мышь – легендарный символ города

Самые чистые пляжи Испании – в Валенсии

Валенсия… Дом солнца, город спелых апельсинов и ароматной паэльи… Земля кровавой истории войн, корриды и богатой культуры…. Курорт с лазурными пляжами и пятизвездочным сервисом… Вас ждет один из красивейших городов Европы с женским лицом, а значит – море нежности и удовольствия… Приехав сюда однажды - возможно, вы захотите остаться тут навсегда… А теперь – в путь!

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Римляне основали город в 138 году до н. э. И назвали его - от латинского Valentia — "доброе предзнаменование". Валенсия развивалась как торговый порт, а после захвата города маврами в 714 году вошла в состав Кордовского халифата. Исламское владычество, в ходе которого город заполонили мечети, завершилось в 1238 году.

В XV веке Валенсия продолжает успешно расти благодаря предприимчивым каталонским купцам, которые быстро оценили прибыльность региона. В 1407 году в Валенсии открывается первый городской банк, ведя сделки по шелку, текстилю и керамике. После открытия Америки Мадрид, переведет центр деловых и финансовых интересов страны на Атлантическое побережье, лишив местную аристократию любых привилегий. Плюс в 1609 году из страны изгнали всех крещеных мавров (морисков), игравших важную роль в процветании Испании. Это и стало началом конца золотого века Валенсии.

Затем валенсийцы несколько столетий будут отчаянно бороться за независимость – против деспотии кастильских и французских завоевателей. В один из “горячих периодов” во время Гражданской войны 1936–1939 годов Валенсия станет столицей республиканского правительства!

И только недавно в 1982 году будет полностью восстановлена заслуженная демократия. Валенсия вновь обретает свою автономию и может быть названа третьим по значению городом Испании, как в экономике, так и в культуре.

На улицах исторического центра Валенсии чисто и по-домашнему уютно, здесь нет криков и толп туристов, как в Мадриде. Здесь все пропитано тишиной, а каждый поворот открывает неожиданные виды, что хочется писать стихи признаваясь в любви городу. Тут легко заблудиться, но не получится устать, самые узкие улочки компактного Старого города обязательно выведут вас на одну из прекрасных, площадей с достопримечательностями.

Начнем со вкусной... Mercado Central, крупнейший продуктовый рынок Испании, где прилавки ломятся от сыров, колбас и хамона местного производства.

Не забудьте купить главную овощную знаменитость этих мест — валенсийские помидоры с насыщенным вкусом и мягкой кожицей.

Теперь святое дело – Кафедральный Собор.

Он был построен на месте разрушенной мусульманской мечети в 1238 году, сразу после отвоевания города у арабов. Валенсийский собор славится богатыми итальянскими фресками над алтарем, а также картинами Гойи в часовнях.

Здесь хранится одно из основных сокровищ христианского мира – знаменитая чаша Грааля. Именно из этой чаши Иисус и апостолы пили во время Тайной вечери. Подлинность чаши Грааля, хранящейся в Валенсии, признана Ватиканом. И ежегодно в город приезжают сотни тысяч паломников, чтобы поклониться святыне.

Несколько кварталов от собора – и мы в аристократическом дворце маркизов Дос Агуас, где расположился Национальный музей керамики. Здесь более 5000 образцов традиционной керамики из Валенсии и окрестностей, азулежу (бело-голубой португальской плитки) из Теруэля и фаянса (глиняной глазурованной посуды) из Толедо и Севильи. Также древнегреческая, римская и арабская керамика, прекрасный фарфор из Китая и Японии, а также работы Мариано Бенльюре и Пабло Пикассо. Обязательно посетите этот шедевральный музей!

Не буду долго мучать вас музеями, но есть еще один мимо которого нельзя пройти – Музей изящных искусств Валенсии. Это – “валенсийский Прадо”. Основу коллекции огромной галереи составляют великолепные алтари, а также полотна Франсиско Гойи, широко известный автопортрет Диего Веласкеса, "Иоанн Креститель" Эль Греко и работы Бартоломе Мурильо, Хосе де Рибера и других великих художников.

И наконец… барабанная дробь… нет, не музей! Целый Город искусств и наук – фантастический развлекательный, культурный и архитектурный комплекс с IMAX-кинотеатром, планетарием, музеем науки и техники, оперным театром и многим другим. Океанариум комплекса L’Oceanogràfic – крупнейший в Европе. Кроме урбанистических чудес, Валенсия дарит туристам "островки" природы. Так, обязательно прогуляйтесь от Города искусств и наук по прекрасным Садам Турии, которые были разбиты на месте бывшего устья одноименной реки. Его в середине прошлого века правительство решило перенести из-за постоянных наводнений.

А как же самый узнаваемый вид Валенсии - Ратушная площадь? - спросите вы. Конечно, вы не пройдете мимо Plaza del Ayuntamiento! Она представляет собой, красивейшие и важные для города здания - мэрия и главпочтамт, Кинематографический институт и театр Риальто. Украшением площади служат круглый фонтан и статуя героя Валенсии Франческа де Винатеа. Отсюда начинается и заканчивается любой маршрут по городу!

Тут же вы можете встретить Герб Валенсии - весьма необычный и непонятный. Его венчает фигура летучей мыши, жутковатого зверька, ведущего ночной образ жизни. Почему же, жизнерадостный солнечный город выбрал символом этого мистического летуна? Именно он спас жизнь первому арагонскому правителю Хайме I, приняв на себя удар стрелы, предназначавшейся королю. В результате боя была одержана победа, и Валенсию провозгласили христианским городом.

А сейчас предлагаю отдохнуть от музеев и истории и отправиться на белоснежный городской пляж!

За средневековой и футуристической красотой города не стоит забывать, что Валенсия – прекрасный курорт на берегу Средиземного моря! В любое время года всего в нескольких минутах от центра Валенсии вы сможете отдохнуть на пляжах Аренас и Мальвароса.

К слову, пляжи Валенсии считаются самыми чистыми в Европе, а ЮНЕСКО оценило их в шесть Голубых флагов (Голубой флаг означает высшее качество). До них можно добраться на автобусе, трамвае или такси. А еще лучше, на велосипеде или пешком - как делаю я. Оба пляжа максимально комфортны и это отличное место для загара, купания, дайвинга, катания на роликах на променаде... Вдобавок вы сможете попробовать напитки в одном из модных баров, а после заката, пляжные рестораны накормят вас лучшими морепродуктами и паэльей...

Кстати, освежающий напиток, орчату, производят только в Валенсии. Для его изготовления используется местный земляной орех, обработанный особым образом. В оригинальную рецептуру не входит сахар и синтетические добавки. Испанцы предпочитают пить орчату в обеденное время, чтобы утолить жажду, или вечером, во время традиционного перекуса.

Конечно вы помните, что Валенсия родина знаменитой паэльи – испанского блюда, главными ингредиентами которого являются рис и шафран. Также в паэлью обычно добавляются овощи, морепродукты, курица, кролик и даже колбаса. Это не просто легендарное блюдо - а предмет особой гордости горожан. На набережной у городского пляжа обязательно найдите ресторан, где Хемингуэй впервые продегустировал валенсийскую паэлью!

Уверен, вы слышали о поклонении валенсийцев огню. Знаменитый Лас Фальяс (Fallas) – всемирно известный праздник, зародился в Валенсии. В середине марта над городом взрываются петарды и сверкают фейерверки, в небе клубятся цветы из огня и дыма и, как апофеоз, за одну ночь сжигаются результаты труда тысяч людей – огромные скульптуры-фальяс. Только представьте - неделю на главной площади города разворачивается захватывающий перформанс с выступлениями музыкантов, акробатов и мимов.

Главные персонажи действа – огромные 20-метровые куклы, изображающие не только сказочных персонажей, но и представителей власти. В сатирических кукольных представлениях местные жители смеются над сильными мира сего. Достается даже испанскому королю и членам правительства. После того, как скульптуры сжигают ,одна из них, выбранная всеобщим голосованием, останется экспонатом специального музея "Фальяс".

Это событие однозначно достойно вашего Wish list!

Попробовать потеряться в улочках Ciudad Vieja

Целый день исследовать Город искусств и наук

Взять экскурсию на фабрику керамических изделий Lladro

Продегустировать все виды паэльи

Посетить уроки гончарного искусства

Исколесить на велосипеде Сады Турии

Передать привет акулам в Океанариуме

Валенсия – рай земной для римлян, и сегодня не утратила своего вечного очарования. Это необыкновенно мягкий, романтический город с нотками аристократического, слегка провинциального духа. Приезжайте уединиться вдали от шумных туристов или насладиться радостью общения вдвоем… Возможно, вы задумаетесь о чем-то волшебном, любуясь древними колокольнями и соборами, виднеющимися среди апельсиновых деревьев и кронами вековых лип... Прислушайтесь… и вы обязательно услышите – доброе сердце Валенсии!

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