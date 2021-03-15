Правительство итальянского городка объявило о распродаже заброшенных домов по 1 евро

Власти итальянского города Лауренцана, который находится в регионе Базиликата, распродают заброшенные дома всего по 1 евро. Также есть приятный бонус – отсутствие страхового депозита.

Обычно при покупке недвижимости необходимо внести взнос в размере двух-пяти тысяч евро. Эти деньги возвращаются обратно, если владелец успел вовремя закончить реставрационные работы. Однако правительство Лауренцаны заявило, что не намерено утруждать людей столь сложными и выматывающими процедурами, пишет CNN.

"Мы хотим, чтобы это приключение было удовольствием, а не бременем. Мы рассчитываем на добросовестность и целеустремленность покупателей, но будем постоянно следить за ходом работ и состоянием ремонта", – объяснила подробнее мэр города Мишель Унгаро.

Известно, что на данный момент в итальянском городке выставили на продажу десять домов площадью от 40 до 150 квадратных метров. Но покупатели должны быть готовы к инвестициям в размере около 20 тысяч евро, чтобы реставрировать заброшенный дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы места, которые полностью открыты для туристов. Из 217 стран и территорий мира только 5 остаются полностью открытыми для путешественников: Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.