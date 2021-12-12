Лучший отдых на Рождество: мистические легенды, чешское пиво в Праге

Прага – самый мистический город Восточной Европы и один из самых красивых и нарядных, особенно накануне Рождества и Нового года. Это отличный вариант для путешествия на зимние праздники, да и просто на выходные.

Как быстро и дешево доехать, где лучше поселиться и где выгоднее всего поменять деньги, что, кроме пива, в Праге стоит попробовать, где купить настоящее богемское стекло и лучшие в Европе елочные игрушки и, разумеется, в каких местах гулять, чтобы Прагу понять – все это вы найдете в OBOZREVATEL.

Итак, сначала – как добраться и кто в Прагу может попасть. Чехия открыла въезд еще в конце августа 2021-го, но – только для вакцинированных украинцев. И вакцинированных одной из четырех антиковидных вакцин, разрешенных к использованию в ЕС, а именно: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson$Johnson. Понемногу наши тревел-советы, как видите, превращаются в статьи для привитых, но таковы сегодняшние реалии, и ничего с этим не поделаешь. Можно сетовать, можно возмущаться... Либо просто принять это как данность и продолжать жить – не вычеркивая путешествия из списка доступных вам удовольствий.

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Ехать в Прагу можно на автобусе (у некоторых перевозчиков именно на рейсы из Киева, Житомира, Львова и других украинских городов в чешскую столицу сейчас существенная скидка – можно вложиться в 359–509 грн за билет в одну сторону), а можно и лоукостером. Например, за 1581 грн – выбирать, конечно, вам. Автобус идет почти сутки, самолет летит чуть больше часа. К слову, если без акций и скидок, то автобусная поездка обойдется в 1695–1900 грн. По-моему, в таком случае лететь выгоднее.

Где жить? Неплохой отель в центре Праги можно найти за 1200–1500 грн в сутки, хостел – от трехсот. Если речь о хостелах, я бы рекомендовала, в первую очередь, украинский бизнес: DREAM Hostels. Это сеть, и заведения этой сети есть в Киеве, Львове, Варшаве и многих других городах. Не самые дешевые из всех, зато там стильно и комфортно – словом, не стыдно за соотечественников, даже наоборот. А вообще, выбирая жилье, будь то гостиница, хостел или квартира, учитывайте, что именно в Праге вас интересует и понадобится ли вам общественный транспорт. Не планируете им пользоваться, а хотите больше гулять – берите центр, нужно проехаться – ориентируйтесь на близость к станции метро.

Теперь о самом важном – что же посмотреть? В Праге, одной из самых красивых европейских столиц, этот список must visit очень большой, будем ужимать, как можем, представляя, что у вас это – первая и далеко не последняя встреча с этим волшебным городом.

1. Конечно же, в этом списке будет Староместская площадь с ратушей и знаменитыми астрономическими часами, которые называются Орлой и не только показывают время, но и рассказывают историю Праги. И чудесный Тынский храм, который вы наверняка видели на всех пражских открытках и магнитиках. Да-да, тот самый, с "рогатыми" башнями, напротив которого обычно наряжают самую красивую в Праге елку и варят самый вкусный глинтвейн.

Башни, как водится, зовут Северная и Южная, или же Адам и Ева, причем Ева – выше Адама, но невооруженным глазом этого не видно. Заметно лишь тем, кто побывал на смотровой площадке между башнями и видел их вблизи, как и золотую статую Девы Марии. Сейчас, увы, площадка для туристов закрыта, однако посетить сам храм (где похоронен знаменитый астроном и алхимик, почти что маг Тихо Браге) очень советуем. Вход в него через арку со стороны площади – его, кстати, многие с первого раза не находят. Ну, Прага славится разными чуднЫми зданиями и улочками, поэтому удивляться не стоит.

2. Карлов мост. Сейчас вам не придется продираться сквозь толпы туристов: их в столице Чехии гораздо меньше, чем раньше, а значит, можно и скульптуры рассмотреть, и вдоволь нафотографироваться. И, если захотите совершить прогулку по красавице Влтаве на кораблике (от моста недалеко, с набережной вы увидите точки, где можно купить билет и отправиться в это мини-путешествие), вам тоже не придется долго ждать своей очереди.

3. Еврейский квартал, главной достопримечательностью которого является Староновая синагога – самая старая действующая синагога Европы. Построена аж в 1270 году, и это одно из первых готических зданий в Праге. Почему такое название – Староновая? Потому что в тот момент, когда синагогу возводили, были и постарше – и эту называли Новой. А впоследствии оказалось, что она из всех, дошедших до нашего времени, как раз самая старая...

Обязательно обратите внимание на массивный высокий чердак – с ним связана легенда о пражском Големе, существе из глины, которое вылепил и оживил выдающийся мистик и каббалист раввин Иегуда Лёв бен Бецалель, живший в Праге во второй половине XVI века. Он, кстати, недалеко от синагоги, на старом еврейском кладбище, и похоронен. Так вот, по легенде, чтобы защитить от погромов представителей своего народа, который вечно обвиняли то в ростовщичестве, то в распространении чумы, то еще в чем-нибудь, раввин, обладавший сверхъестественными способностями, создал существо, способное дать отпор разъяренной толпе. Однако Голем был таким агрессивным, что однажды обратил всю свою мощь против самих же евреев, и раввин осознал свою ошибку. Он вынул изо рта существа записку с именем Бога, которая, собственно, и оживляла его, а останки глиняного великана поместил на чердаке синагоги.

Желающие их поискать во все времена находились, но пока эти поиски не дали результата. Поэтому лучше все-таки не на чердак, а в саму синагогу зайти, предварительно купив билет. А заодно – в другую, невероятно красивую, нарядную синагогу в мавританском стиле, которая гораздо моложе этой (называется она Иерусалимской), и на Старое еврейское кладбище, одно из старейших в мире. Ну, и в кафе рядом со Староновой синагогой загляните – выпить кофе с местным печеньем, в виде того самого Голема...

4. Конечно, надо посетить Пражский град, жемчужиной которого является собор Святого Вита – ярчайший образец готики и неоготики в Европе. Начали его строить в XIV веке, причем трудились над ним целые династии зодчих (например, выдающийся архитектор Петер Парлер и его сыновья), были в этом процессе перерывы... В общем, закончен собор был только в XX веке. Он очень большой и красивый не только снаружи, но и внутри, обязательно зайдите – и рассмотрите чудесное витражное окно, сделанное по эскизам художника-модерниста Альфонса Мухи, являющегося одним из имен и символов, брендов Праги. А когда будете вокруг собора прохаживаться, обратите внимание на единственную в Чехии венецианскую мозаику "Страшный суд" – если вы бывали в Венеции, вы сразу вспомните этот город и прекрасный собор Сан-Марко.

Рядом со Святым Витом – старейшая романская базилика в Чехии, церковь Святого Иржи (Георгия), а также Золотая улочка – небольшой скансен, который дает представление о том, как в средневековой Праге жили люди: ремесленники, знахари, алхимики... Если вы в детстве мечтали попасть в гости к настоящей ведьме, ваша мечта сбудется именно здесь. В двух шагах от главной чешской святыни – кафедрального собора. Такая вот она, Прага, парадоксальная и непредсказуемая.

После улочки не спешите уходить из Пражского града, потому что здесь стоит посмотреть еще картинную галерею – Образарну. Созданную благодаря странному, неоднозначному персонажу – императору Рудольфу Второму, любившему все необычное. Именно благодаря ему ко двору со всей Священной Римской империи съезжались разные трюкачи, художники, мистики, астрономы, астрологи, порой и вовсе шарлатаны... Но попадались среди этой публики и по-настоящему великие люди – как, например, итальянский художник-маньерист Джузеппе Арчимбольдо, нарисовавший Рудольфа в образе бога садов Вертумна (к сожалению, потрет вы в Праге не увидите – он экспонируется в Стокгольме), и наш с вами соотечественник, менее известный, но не менее креативный. Вот его творенье вы сможете увидеть в галерее Пражского града.

Звали мастера Паулюс (Павел) Рой, по некоторым данным – Рог (или Рогатинец – из Рогатина), и в начале – только вдумайтесь! – XVII века он создал первый в мире голографический портрет! Так называемый "Тройной портрет императоров", на котором изображены Рудольф и его предшественники – Максимилиан Второй и Фердинанд Первый. Но весь, как говорится, прикол в том, что, если смотреть на портрет с одной стороны, виден только Рудольф, а с другой – только его знаменитые предки. Картина написана на дощечках, сложенных гармошкой, и как до такого трюка додумался мастер, неизвестно. Об этом таинственной работе вообще известно крайне мало, как и о другом портрете Рудольфа Второго, висящем рядом. Это портрет в полный рост, и особенность его в том, что император... следит за тобой взглядом и даже поворачивается в твою сторону! Ходишь по залу – и он на тебя смотрит.

Вот такие чудеса собирал Рудольф, которому принадлежала, кстати, одна из самых загадочных книг всех времен и народов – так называемая рукопись Войнича, которая до сих пор не расшифрована. В общем, в Прагу стоит съездить только ради наследия этого неординарного правителя.

5. Погуляете по Пражскому граду – поднимайтесь выше, в Страговский монастырь, основанный в XII веке, но дошедший до нас уже в более позднем, барочном виде. Там тоже удивительная галерея, но самые яркие шедевры – два библиотечных зала, философский и теологический. Откроете ссылку на 3D-тур – и сразу поймете, почему эта библиотека считается одной из самых красивых в мире.

Ну, а после осмотра залов с их чудесными расписными потолками идите пиво пить: в монастыре своя пивоварня и отличное пиво, которое называется "Святой Норберт", такого вы больше нигде не попробуете.

6. Поскольку речь зашла о пиве, без которого Прагу представить невозможно, назовем ряд заведений, каждое из которых прямо-таки клондайк впечатлений и вкусов для настоящих ценителей пива. Это уже упомянутый Страгов, это пивоварня "У трех роз", ресторан "Подстреленный гусь", средневековая таверна "У Брабантского короля" (она находится в том здании, где таверна была еще в XIV веке), конечно, сеть пивных "Козловна", где тот самый "Козел", настоящий, чешский... Разумеется, это далеко не все места с классным пивом, но эти мы проверили лично, а те, в которых не были, рекомендовать пока не станем.

Что поесть из чешских блюд, с удовольствием напишем. Суп-кулайда – очень сытный и ароматный, с белыми грибами, сливками и яйцом-пашот. Рулька с капустой или соленьями – с учетом того, что это будет большой кусок мяса, граммов на 500–600, лучше заказывать одну порцию на двоих. Кнедлики, они же картофельные булочки. И вот тут вам очень повезло, потому что автор этой статьи, бродя в очередной раз по Праге, откопала целую студию этих кнедликов, где они какие хочешь: и сладкие, и соленые, и с фруктами, и с сыром, и с мясом... Какие ни возьми, все потрясающе вкусные, сытные и, что самое главное, стоят дешево. Тем, кто любит рыбные блюда, советую заказывать карпа (это самая что ни на есть рождественская рыба в Чехии), сома, форель из Влтавы: это будет местное и свежее.

На сладкое у нас в Праге, естественно, трдельник – это такая трубочка, как полая, так и с начинкой из крема или мороженого, их готовят прямо на улице и там же продают. Штрудель – как мне кажется, нежнее, чем в Австрии и Германии. И, конечно, медовик от "Марленки", хотя эти медовики (даже медовники, если по-чешски), которыми гордится Чехия, не по чешским рецептам пекут, а по армянским. Производство открыли эмигранты из Армении, и делают они не торты, а настоящие шедевры.

А вот торт "Пражский" в Праге искать не стоит (точно так же, как в Кракове колбасу "Краковская"). Не знают чехи о таком торте, потому что придумали его в СССР – шеф-повар московского ресторана "Прага" Владимир Гуральник. Точнее, даже не столько придумал, сколько видоизменил рецепт знаменитого венского торта "Захер". Точно так же, как лет 25 спустя "усовершенствовал" польское "Птичье молоко", в результате чего в Союзе торт "Птичье молоко" появился. В общем, обойдетесь вы в "Праге" без "Пражского", здесь и своих вкусняшек хватает.

7. На сытый желудок можно и по музеям походить – идите на Вацлавскую площадь, там находится Национальный музей. Вернее, два из принадлежащих ему зданий, старое и новое.

Национальный музей в Праге, по сути, даже не один музей, а несколько: исторический, природоведческий, этнографический... Лично я рекомендую последний, полное название которого "Музей Напрстка, или Этнографический музей народов Азии, Африки и Америки". Он в самом сердце Праги, на Вифлеемской площади.

Очень смешная история связана с его названием – на русскоязычных сайтах для туристов можно встретить упоминание о "пражском Музее наперстка" и каких-то швеях, модельерах, костюмах... Если вы такое читаете – знайте: писал человек, который никогда в жизни в этом музее, а может, и вообще в Праге, не был.

Напрстек – это фамилия (даже псевдоним), причем незаурядного человека, умницы, авантюриста, смельчака, революционера... Короче говоря, был у чехов свой, реальный Индиана Джонс, который объездил все континенты, и вот в этом музее – все то, что он из экспедиций напривозил. Очень интересно, особенно детям, да и взрослым любителям фильмов о сокровищах, индейцах, ковбоях... Но ничего общего с шитьем – кроме, разве что, нарядов индейских вождей и скво.

Музей Альфонса Мухи. Его тоже стоит посетить: потрясающие картины, афиши выступлений Сары Бернар (великая актриса очень этого художника любила), даже экземпляры денежных купюр Чехословакии, созданных Мухой. Однако самый сок, увы, не там. 20 невероятных, как по красоте, так и по размерам, работ этого художника экспонируются не в Праге, а в небольшом чешском городке Моравски-Крумлов. Речь о знаменитой серии "Славянская эпопея", истории чехов, как ее видел и понимал Альфонс Муха.

Эту серию картин мастер завещал родной Праге, но при одном условии: если будет построена специальная галерея, где "Славянскую эпопею" можно выставить и рассматривать как целостное произведение. Картины очень большие, до восьми метров в ширину, и, конечно, с галереей возникли проблемы. Дошло до того, что в 2017 году внук художника, британский банкир Джон Муха, это завещание оспорил, развязал судебную тяжбу с городом: не строите достойную площадку – отдавайте картины мне. Городские власти зашевелились, вот-вот, как пишут чешские СМИ, такая площадка в Праге появится, ну а пока ее нет, "Славянскую эпопею" можно увидеть на выставке в Моравски-Крумлове, куда, в принципе, из Праги ехать чуть больше двух часов. Будет время – вперед.

Музей Франца Кафки. Ну, этого пражанина наверняка знают все, потому что его "Превращение" изучают в школе, на уроках зарубежки. Если любите творчество писателя, его музей для вас – то, что доктор прописал. Тем более что напротив – скульптура, которую обожают туристы-инстаграмщики: два товарища справляют в лужу малую нужду. Пожалуй, возле статуй святых на Карловом мосту не фотографируются так охотно, как возле них. Танцующий дом (на карте найдете, ничего в нем, на мой взгляд, сверхъествественного нет) и это чудо привлекают толпы селфолюбов.

Музей коммунизма на площади Республики. Он один из самых дорогих – билет для взрослого стоит 380 крон (где-то 450 гривен). Если хотите знать, как жили чехи в период с 1948 года по 1989-й, загляните. По крайней мере, этот музей более информативен, чем пражский Музей КГБ, и в нем не чувствуется какой-то ностальгии по ужасному – именно так я назвала бы тот настрой, который сквозит из всех щелей, когда сам сайт этого Музея КГБ читаешь: "В коллекции присутствуют довольно необычные экспонаты, такие, как посмертная маска Ленина, орудие убийства Троцкого, радиоприемник из кабинета Берии, оборудование из лабораторий КГБ и многое другое. Яркой частью музея является фотоэкспозиция "Прага-1968 глазами офицера КГБ"... Здесь, в Музее КГБ, вы не увидите сгоревших танков и разрушенных зданий. Это просто лица КГБ на улицах прекрасного города".

Вот если вам нужны не "лица КГБ на улицах прекрасного города", а история города и страны, порой жуткая и продирающая до костей, – все-таки вам в Музей коммунизма, а не сюда...

А вообще, музеев и музейчиков в Праге великое множество: и орудий пыток, и алхимии, и секс-машин, и чего хочешь. Это, скорее, аттракционы, чем музеи в привычном понимании этого слова, но каждый найдет здесь то, что ему по душе. Кому полегче, кому позамысловатее. Скучно в Праге не будет точно.

Если же посещение музеев в ваши планы не входит, есть торговые центры. На той же площади Республики, где находится Музей коммунизма, их аж два – "Котва" и "Палладиум". В первый обязательно зайдите, если перед вами стоит великая цель купить домой богемское стекло и хрусталь. Не китайского, а именно чешского производства. Ну и детей, конечно, не оставляйте без крутых карандашей, фломастеров, красок, наборов для художественного творчества... Эти изделия марки Koh-i-Noor известны давно, они, как и раньше, качественные, и купить их можно как в фирменных магазинах, так и в ТЦ.

Кроме того, Чехия славится своими елочными игрушками из дутого стекла. Некоторым фабрикам, которые их производят, больше 150 лет, там работают мастера-стеклодувы и художники, которые передают свои секреты по наследству, и их украшения мгновенно разлетаются по разным странам мира, едва успев появиться. Но все же что-то интересное, эксклюзивное оседает и в пражских магазинах – один из таких, где продают не китайские пластмассовые копии чешских елочных игрушек, а самые настоящие, стеклянные чешские игрушки, вы найдете недалеко от собора святого Вита.

"Где менять деньги?" – спросите вы. И вот тут внимательно читайте ответ: даже если на обменнике написано 0%, обойдите его стороной. Чаще всего комиссию, причем немалую, с вас все равно сдерут, и потеряете вы изрядно, если понесете, например, евро на кроны менять. Поэтому лучше найдите банк, а еще лучше – пользуйтесь карточкой.

И такой еще вопрос часто задают: а правда ли, что к украинцам у чехов предвзятое отношение? Говорят, мол, что чехи, в большинстве своем, пророссийские – в отличие от тех же поляков...

Не совсем так. Чехи – разные. Ностальгию по коммунизму могут испытывать или как-то демонстрировать представители старшего поколения, у молодежи и людей средних лет этого нет. Хотя, побывав в Праге раз 10, может, больше, автор этой статьи все же столкнулась с антиукраинскими чудачествами.

Первый раз – как раз в Страговском монастыре, где дедушка-охранник возмутился, почему это я, украинка, беру листочек с информацией на английском, а не на русском: "Неужели хохлы разучились по-русски балакать?". Как вы понимаете, дедушка был русский, бывший военный, который почему-то не захотел возвращаться из Чехии домой.

А второй смешной эпизод связан с сувенирным магазином в центре города, неподалеку от красивейшей Пороховой башни (с ней вы обязательно встретитесь), где продавали матрешек и советские ушанки. "Купите шапку!". – "Дякую, не треба". – "Но это же ваша история, какое "не треба"?".

Езжайте в Прагу! И наслаждайтесь красивейшим городом, не обращая внимания на досадные мелочи.

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