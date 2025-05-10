Як Гаваї, але дешевше: топ-3 напрямки для яскравого відпочинку влітку

Гавайи - это мечта для многих путешественников, но отпуск на этих райских островах может оказаться очень дорогим. Бирюзовые волны, пальмы, песок и океанский бриз — все это звучит идеально, но цены на Гавайях могут шокировать. Неделя отдыха там стоит от $1000 до $13 000, в зависимости от условий и количества человек. Однако хорошая новость заключается в том, что похожие виды и атмосферу можно найти в других уголках мира за значительно меньшие деньги.

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Издание GOBankingRates собрало три отличные альтернативы Гавайям — локации, которые поражают природной красотой, теплым морем и культурным разнообразием, но при этом доступны для большинства туристов. Данные в статье указаны для американского рынка и могут отличаться для Украины и других стран.

1. Канкун, Мексика — Карибская классика без переплат

Бирюзовая вода, белоснежные пляжи, отели all-inclusive — Канкун предлагает все то же, что и элитные курорты, но по гораздо более доступным ценам. Этот город на юго-востоке Мексики — идеальное место для тех, кто хочет совместить релакс на пляже с активным отдыхом: дайвинг, серфинг, поездки к руинам майя, ночная жизнь, местные базары и вкусная кухня. Канкун — это идеальный тропический отпуск без лишних затрат.

Цены на неделю:

Путешествие для одного человека: ≈ $1116

Путешествие вдвоем: ≈ $2004

Семейный отпуск (4 человека): ≈ $3758

Лучшее время для поездки: с ноября по апрель, когда минимум дождей, теплая вода и комфортная температура.

2. Пуэрто-Рико - райский остров без необходимости в паспорте

Пуэрто-Рико - настоящий тропический остров с волшебными пляжами и насыщенной латиноамериканской культурой. Для туристов из США это еще и очень удобное направление, ведь для въезда не нужно иметь паспорт. Однако и другие путешественники могут насладиться прекрасными пляжами, тропическими лесами, историческими памятниками и безопасным отдыхом. Сан-Хуан — старинный город с колониальной архитектурой, а ночная жизнь и гастрономические наслаждения добавляют особого колорита.

Цены на неделю:

Соло: ≈ $1500

Парная поездка: ≈ $2300

Преимущества: дешевые авиабилеты, множество форматов отдыха от пляжного до культурного.

3. Таити, Французская Полинезия - тропики, которые стали доступнее

Таити — легендарное место с невероятными водопадами, черными пляжами, коралловыми лагунами и зелеными вулканическими склонами. Раньше его считали элитным направлением для богачей, но сегодня это место стало доступным и для большинства туристов. Если поехать в низкий сезон (декабрь - февраль), цены на перелеты и проживание могут быть вдвое ниже.

Как сэкономить:

Аренда через Airbnb — от $60 до $150/ночь

— от $60 до $150/ночь Турпакеты с перелетом и завтраками — от $2500 до $3500 за неделю

Таити — идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя "на краю света", но при этом не готов потратить все свои сбережения.

Ранее, OBOZ.UA сообщал, что были названы три невероятных и бюджетных направления для путешествий этой весной: Сантьяго (Чили), Лиссабон (Португалия) и Канарские острова (Испания).