Португалия и Черногория открываются для туристов: названа дата

Португалия и Черногория с понедельника, 17 мая, откроют свои границы для туристов. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса действовали несколько месяцев.

В частности, как заявило министерство внутренних дел Португалии, ограничения будут сохранены для пяти стран ЕС – Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции, а также для неевропейских стран, включая Бразилию, Индию и ЮАР, передает агентство AFP.

"Путешественники из стран ЕС, в которых уровень коронавируса ниже 500 случаев на 100 000 жителей в течение последних 14 дней, могут осуществлять все типы визитов в Португалию, включая даже второстепенные", – говорится в заявлении министерства.

Вместе с тем, все пассажиры старше двух лет, следующие в страну, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до посадки.

Черногория открывает свои границы для всех туристов, заявил премьер-министр страны Здравко Кривокапич, сообщает телеканал RTCG. Ранее в стране отменили требование ПЦР-тестов для въезда, а также заявили, что будут предлагать туристам бесплатное тестирование для возвращения домой.

До 20 мая в Черногории отменили комендантский час, который действовал с полуночи до 5 часов утра и разрешили междугороднее пассажирское сообщение по выходным.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Турции подтвердило свое решение отменить обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из Украины. Решение вступило в силу 15 мая.