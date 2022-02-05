Планировать стоит заранее. Названо лучшее время для покупки авиабилетов для летнего отпуска

Несмотря на пандемию коронавируса и новый штамм Омикрон путешественники уже планируют свои летние отпуска, покупая билеты. Эксперты поддерживают их в этом, так как утверждают, что стоимость авиабилетов вскоре взлетит, как минимум из-за инфляции. Поэтому советуют покупать или хотя бы бронировать рейсы начиная с этого момента или хотя бы не позднее, чем за три недели к отлету.

Как пишет Fortune, со ссылкой на данные приложения для бронирования путешествий Hopper’s Consumer Airfare Indех, стоимость авиабилетов будет увеличиваться на 7% в месяц до июня. Экономист портала Адит Дамодаран прогнозирует это исходя из необычно дешевой цены на данный момент, что можно сравнить, как затишье перед бурей.

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Кроме этого, причиной роста цен на авиабилеты Дамодаран считает повышенный спрос, сезонные эффекты и более высокие цены на авиационное топливо.

"Авиабилет – самая изменчивая покупка и поэтому, хотя многие люди будут переплачивать за авиабилеты в этом году (и, таким образом, увеличивать среднюю стоимость авиабилетов), это не означает, что дешевые авиабилеты исчезнут", – высказывает свое мнение основатель сайта Scott's Cheap Flights Скотт Киз.

Также эксперты фактором роста цен на международные авиабилеты называют ограничения на поездки – частые тесты на COVID, карантинные предписания и многое другое. По словам Хоппер, стоимость авиаперелета будет расти как минимум на 5% каждый месяц в течение следующих полгода.

"Хорошее эмпирическое правило – бронировать не позднее, чем за три недели до предполагаемой даты отъезда, а в идеале – даже раньше (от четырех до шести недель) для международных поездок. Стоимость авиабилетов в последнюю минуту может значительно возрасти, в среднем на 25% за две недели и еще на 30% за последнюю неделю. Примечательно, что это касается отелей; на крупных рынках с большим количеством вариантов (например, в больших городах) можно найти выгодные предложения в последнюю минуту, так как отели стараются заполнить номера", – считает Дамодаран.

Также отмечается, что с началом пандемии в 2020 году авиакомпании отказались от сборов за изменение и отмену рейсов на фоне карантина и запретов на поездки.

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