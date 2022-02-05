Пара превратила двухэтажный автобус в дом мечты на солнечных батареях. Как он выглядит

Ульяна Виноградова
Travel
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Пара превратила двухэтажный автобус в дом мечты на солнечных батареях. Как он выглядит

Британские молодожены Гарет Холлингсворт и Ламорна Холлингсворт купили двухэтажный автобус за чуть больше 5 тысяч долларов и превратили его в дом на колесах. Теперь со всеми удобствами и даже камином они планируют отправиться в путь.

Как пишет The Sun, 40-летний мужчина работает монтером солнечных батарей, которыми также оборудовал свой передвижной дом. Установка дает почти четыре киловатта электричества, которых хватает на неделю.

Гарет Холлингсворт и Ламорна Холлингсворт переоборудовали транспортное средство в дом на колесах собственными руками.

Пара увлекается путешествиями, поэтому решила сделать жилье на колесах, чтобы удовлетворить свою страсть.

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"По возвращении из поистине эпического медового месяца разговоры быстро перешли к идее купить фургон большего размера и увидеть больше Европы. Разговоры о фургонах быстро превратились в разговоры об автобусах, и вскоре – после пары бокалов вина – мы купили на eBay двухэтажный автобус", – поделился британец.

Супруги выбрали автобус, потому что хотели иметь достаточно места для комфортного проживания, но с возможностью передвигаться.

Передвижной дом "питается" за счет солнечных батарей.

На проект переоборудования транспортного средства ушло около 27 тысяч долларов. За эти деньги британцы полностью сняли старые полы, потолки, стены и радиаторы, заменив на новые, а также дополнили автобус баком для воды, чтобы обеспечить повседневную жизнь.

На нижнем этаже расположена полностью функционирующая кухня с полноразмерной духовкой, раковиной и холодильником с морозильной камерой, выдвижная кладовая и верхняя кухонная кладовая, а также дровяной камин, компостный туалет и душ.

Автобус-дом оборудован камином.

Наверху – многофункциональный офис, гостиная и двуспальная кровать.

"Нет ничего квадратного, ничего не ровного, каждая стена изогнута, и вы можете попрощаться с ватерпасом, так как автобус не припаркован на ровной поверхности. Мы переделали все, что возможно, что-то купили в Интернете и сделали всю работу сами, чтобы уложиться в бюджет", – добавила пара.

В доме на колесах функционирует полноценная кухня.

Каждая деталь в автобусе-доме продумана до малейших мелочей. Например, при входе в спальню установлен книжный шкаф, который служит дверью и открывается на потайных петлях, если потянуть за нужную книгу.

"Мы будем свободны от ипотеки, у нас будет дом на колесах, и мы сможем свободно видеть мир и наслаждаться его прелестями", – заключили британцы.

В автобусе установлена двуспальная кровать.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские супруги-учителя Бьянка и Берт Берталли купили старый фургон за 2 000 долларов и превратили его в стильный дом на колесах.

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