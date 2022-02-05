Пара превратила двухэтажный автобус в дом мечты на солнечных батареях. Как он выглядит

Британские молодожены Гарет Холлингсворт и Ламорна Холлингсворт купили двухэтажный автобус за чуть больше 5 тысяч долларов и превратили его в дом на колесах. Теперь со всеми удобствами и даже камином они планируют отправиться в путь.

Как пишет The Sun, 40-летний мужчина работает монтером солнечных батарей, которыми также оборудовал свой передвижной дом. Установка дает почти четыре киловатта электричества, которых хватает на неделю.

Пара увлекается путешествиями, поэтому решила сделать жилье на колесах, чтобы удовлетворить свою страсть.

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"По возвращении из поистине эпического медового месяца разговоры быстро перешли к идее купить фургон большего размера и увидеть больше Европы. Разговоры о фургонах быстро превратились в разговоры об автобусах, и вскоре – после пары бокалов вина – мы купили на eBay двухэтажный автобус", – поделился британец.

Супруги выбрали автобус, потому что хотели иметь достаточно места для комфортного проживания, но с возможностью передвигаться.

На проект переоборудования транспортного средства ушло около 27 тысяч долларов. За эти деньги британцы полностью сняли старые полы, потолки, стены и радиаторы, заменив на новые, а также дополнили автобус баком для воды, чтобы обеспечить повседневную жизнь.

На нижнем этаже расположена полностью функционирующая кухня с полноразмерной духовкой, раковиной и холодильником с морозильной камерой, выдвижная кладовая и верхняя кухонная кладовая, а также дровяной камин, компостный туалет и душ.

Наверху – многофункциональный офис, гостиная и двуспальная кровать.

"Нет ничего квадратного, ничего не ровного, каждая стена изогнута, и вы можете попрощаться с ватерпасом, так как автобус не припаркован на ровной поверхности. Мы переделали все, что возможно, что-то купили в Интернете и сделали всю работу сами, чтобы уложиться в бюджет", – добавила пара.

Каждая деталь в автобусе-доме продумана до малейших мелочей. Например, при входе в спальню установлен книжный шкаф, который служит дверью и открывается на потайных петлях, если потянуть за нужную книгу.

"Мы будем свободны от ипотеки, у нас будет дом на колесах, и мы сможем свободно видеть мир и наслаждаться его прелестями", – заключили британцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские супруги-учителя Бьянка и Берт Берталли купили старый фургон за 2 000 долларов и превратили его в стильный дом на колесах.