Откройте для себя новые места: три направления для насыщенного путешествия

Мы чаще отправляемся в путешествие в относительно недалекие страны – это дешевле и удобнее и не заставляет проводить значительную часть отпуска в дороге. Тем не менее, путешествия в действительно далекие края могут быть интереснее и больше обогащать наш опыт.

Видео дня

Специально для американцев, которые дальше Мексики выбираются не так часто, издание Travel Off Path назвало три направления в Евразии, которые могут подарить им действительно насыщенное путешествие. Интересно, что и для европейского туриста эти страны могут стать весьма приятным открытием. Так что давайте прислушаемся к опыту заокеанских путешественников.

Шри-Ланка

Остров Бали переполнили искатели отдыха в тропическом раю. Между тем расположенная в том же Индийском океане Шри-Ланка предлагает не менее великолепные условия. В городе Коломбо вас встретят шумные рынки, хаотичное дорожное движение, тук-туки и торговцы уличной едой, готовые угостить вас местными деликатесами.

Здесь вы сможете проехаться сквозь джунгли на поезде, отдохнуть на потрясающем пляже и насладиться дикой природой. Наблюдение за ланкийской фауной приносит не меньше удовольствия, чем африканское сафари, а стоит значительно меньше. Кроме того, на Шри-Ланку часто приезжают путешественники-одиночки. Здесь достаточно безопасно.

Грузия

Украинцам хорошо знакомо грузинское гостеприимство. Теперь эту невероятную кавказскую страну начали открывать для себя американцы. Причем, кроме древней столицы Тбилиси им советуют посетить также Кутаиси и Батуми

Грузинские города предлагают своим гостям увлекательные маршруты, где старинные церкви и дворцы сочетаются с ультрасовременной архитектурой. А также интересные музеи, сказочно вкусные рестораны с неповторимой грузинской кухней и чрезвычайно удобные городские пляжи. Батуми американцы сравнивают с Лас-Вегасом, а в Кутаиси советуют взять экскурсию по местным храмам, водопадам и пещерам.

Таджикистан

В последние два года в Таджикистане наблюдается настоящий всплеск туризма. Ежегодный прирост составляет до 30%. Одна из причин – высокий уровень безопасности, особенно по сравнению с другими странами Средней Азии. А местные жители, еще не уставшие от внимания туристов, искренне радуются гостям.

Манит Таджикистан и своей уникальной природой. Около 90% территории страны покрыто горами, где можно найти маршруты любой сложности – от пешеходных троп до высокогорных восхождений. А такие крупные города как Душанбе и Худжанд привлекают колоритными базарами и богато украшенными мечетями. Исторически через Таджикистан пролегал Великий шелковый путь, поэтому археологических памятников здесь тоже хватает. Раскопки города каменного века Саразм, построенный на историческом месте Пенджикент и потрясающий буддийский монастырь Аджина-Тепа готовы принимать туристов и раскрывать им свои интересные секреты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Болгария стала такой популярной среди туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.