Бьет рекорды туризма: почему Болгария стала такой популярной

Долгое время Болгария ассоциировалась у туристов с не слишком комфортабельным, хотя и недорогим местом отдыха у Черного моря. Однако в последнее время она начала составлять серьезную конкуренцию другим европейским курортам, таким как Греция, Испания или Португалия.

Чем Болгария привлекает туристов, разбиралось американское издание Travel Off Path, ведь даже заокеанские гости начали обращать все больше внимания на эту черноморскую страну. Его журналисты также назвали лучший город для отдыха на "болгарской ривьере".

Этим городом стал не популярный Варгас, который сейчас бьет все рекорды по посещаемости. А малоизвестный райский уголок Приморско – место, которое может похвастаться очень чистой морской водой, одной из самых чистых в Европе. Согласно новому исследованию, по этому показателю Болгария уступает только Кипру.

Хотя точной статистики посетителей не разглашается, мэр Приморско Иван Гайков назвал это лето "лучшим летним сезоном в истории" города. Путешественники прибывают сюда, чтобы спрятаться от толпы и насладиться отдыхом в аутентичной атмосфере.

Приморско может похвастаться большими пляжами с золотистым песком и ярко-голубой водой. Самый удобный способ добраться сюда – через город Бургас, который находится примерно в 40 минутах езды.

Лучшим пляжем города пользователи TripAdvisor признали пляж Перла. Также хвалят Северный пляж и Ропотамо – уединенную бухту, добраться куда можно только пешком или по воде. Впрочем, если вы выберете последний вариант, не забудьте средство от комаров. Их здесь достаточно много.

Туристам, которые любят исследовать исторические достопримечательности, советуют посетить Беглик-Таш. Это фракийское скальное святилище, которое когда-то считалось священным местом для проведения религиозных ритуалов и астрономических наблюдений, а теперь оно является прекрасной локацией для фотосессий и собирает восторженные отзывы посетителей. Его нередко сравнивают с британским Стоунхенджем.

Для настоящих искателей приключений также доступна церковь Святого Николая Чудотворца – подводная часовня, популярная среди любителей дайвинга. И не забудьте посетить Исторический музей Приморско, где сейчас представлена пиратская экспозиция. Здесь вы узнаете о быте местных морских разбойников, которые не только грабили корабли, но еще и ловко торговали.

Что касается размещения, то здесь вы не найдете большого количества отелей с системой "все включено", как на тех же Золотых Песках. Впрочем, в Приморско есть очень доступные варианты жилья с видом на море — от уютных бутик-отелей до 5-звездочных номеров.

