Отдых в Польше: куда поехать с детьми на зимние каникулы

Зима может стать прекрасным временем для посещения новой страны, ведь в это время из-за прохладной погоды значительно уменьшается поток туристов. Для украинцев одним из ближайших и самых доступных вариантов является Польша – она станет прекрасным местом для зимних каникул с детьми.

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О локациях, которые стоит посетить вместе с малышами, рассказали в Польской туристической организации. Там порекомендовали как бесплатные варианты отдыха, так и те, для посещения которых понадобятся билеты.

Какие места в Польше можно посетить бесплатно:

– Зимой есть возможность присоединиться к общепольской акции "Кормушка". Такую акцию проводят орнитологи, которые рассказывают о кольцевании птиц, учат распознавать птиц в городах и лесах и тому, как правильно подкармливать пернатых зимой.

– Можно также пойти по следам мини-проводников, гномов и маленьких фигурок людей, связанных с определенными городами. В Валбжихе, Тарновских Горах и Олькуше созданы маршруты шахтеров: бывших горняков, которые имели разрешение на добычу руды. А во Вроцлаве есть знаменитые гномы – один из современных символов города. Гномов можно встретить и в Сувалках, а в Тшебнице есть Кошачья тропа с фигурками пушистиков.

– В Кракове можно подняться по ступенькам Часовой башни, чтобы посмотреть на средневековую площадь Рынок сверху (понедельник), увидеть руины древнего Кракова и "встретиться" с королевой Ядвигой в интерактивном музее с голограммами под рыночной площадью возле Суконных рядов (вторник, билеты нужно бронировать онлайн).

– Есть в Польше немало музеев, предлагающих бесплатные дни для входа в указанное время. Кроме того, следует помнить, что в платные заведения дети до 5-7 лет в большинстве своем пускают бесплатно, а для подростков делают скидку.

– "В большинстве польских городов есть окрестностях леса или посадки с размеченными тропами для прогулок – пойдите на зимний пикник. Возьмите на пикник термос с горячим чаем или, если местность позволяет, разведите костер и пожарьте колбаски – это тоже приятное развлечение для детей и взрослых", – также рекомендуют в Польской туристической организации.

Куда стоит сходить, приобретя билеты

– Африкариум во Вроцлавском зоопарке – отличный вариант, если в холодные зимние дни захочется почувствовать тропический климат.

– Новый зоопарк Orientarium ZOO Lódź. Там, как пишет организация, есть самый большой в Европе индийский слон, суматранские орангутаны, гигантские крокодилы, 1300 рыб с акулами и скатами в 26-метровом прозрачном подводном тоннеле.

– В некоторых местах можно не только посмотреть на интересные экспонаты или животных в зоопарке, но и принять непосредственное участие в мастер-классах. Например, в Живом музее пряников в Торуне или в Живом Музее обважанка (краковского бублика) в Кракове.

– Активно провести время можно также в термальных бассейнах и аквапарках, а найти приключения – на подземных туристических маршрутах (например, в Штольне черной форели в Тарновских Горах с переправой на лодке через подземное озеро).

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