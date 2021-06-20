Выгоднее отдыхать в Эмиратах? В Крыму подняли цены для туристов, россияне начали жаловаться

Россияне недовольны ценами на отдых в Крыму. После того, как им запретили летать в Турцию, а перелеты на курорты в Египет до сих пор так и не открыли, граждане РФ вынуждены выкладывать кругленькие суммы за отпуск без хорошего сервиса, возле холодного моря в Сочи или оккупированном украинском полуострове. Порой цены на такой отдых превышают турецкие.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Этим летом многие россияне остались без зарубежного отдыха. Далеко не все из них могут позволить себе поездки на Мальдивы или в Доминикану. А после того, как шесть лет назад им закрыли перелеты на курорты Египта, Турция стала основным вариантом относительно доступного отдыха.

Но и в эту страну полеты запретили в начале мая. Теперь россиянам остается только одно – отдых в Сочи или в Крыму. Владельцы тамошних апартаментов воспользовались ситуацией и уже взвинтили цены.

Видео дня

Одна из турагентов рассказала, что ее клиенты попросили подобрать отель на полуострове. Когда она стала мониторить цены, то поняла, что выбрать там не из чего.

Агент эмоционально рассказала об этом на видео. По ее словам, в Крыму за номер в отеле с ремонтом 20-летней давности и даже без яичницы на завтрак просят 6 тысяч рублей в сутки (2500 грн или 92 доллара).

На форумах и в соцсетях россияне также возмущаются, что местные жители Крыма уж слишком завысили цены.

"Я тут недавно считал отпуск на конец июня. Эмираты на 20-30% дешевле Крыма выходят, если сравнивать примерно одинаковые условия. А так… четырехкомнатная квартира в Алуште стоит 8400 руб. (3500 грн) в сутки. Перелет с Питера 12 тыс. руб. (5000 грн) + трансфер + покушать. И все сотка выходит (41 600 грн)", – написал пользователь vladomirspb на форуме pikabu.ru.

Также он сообщает, что отдых в 3-звездночном отеле в Эмиратах с завтраком, обедом, обойдутся в 50 тыс. руб. (20 800 грн).

На сайте 101hotels.com отдых в Ялте на неделю в конце июня в 5-звездочной гостинице Mriya resort SPA для двоих обойдется в 835 тыс. грн с завтраком.

В 4-звездочном ялтинском мини-отеле "Мариино" в то же время цена составляет 37 тысяч грн, но без питания. В Семиизе в отеле "Усадьба Голубой залив" (4 звезды) в конце июня на двоих с завтраком отдых обойдется в 42 700 грн.

В тоже время в Турции на конец июня можно отдохнуть вдвоем в 5-звездочном отеле от 8 тысяч гривен. Так в районе Сиде с 21 по 27 июня в шикарном Kamelya Selin по систему "ультра все включено" вдвоем можно отдохнуть за 39 550 грн. Тут свой широкий песчаный пляж с инфраструктурой, природа не хуже крымской, есть водные горки для любителей, бассейны. В отеле этой же сети Kamelya Club – за 31 тысячу грн. А в отеле 5 звездочном Remada Resort by Wyndham Unye всего за 8 500 грн.

Экс-министр туризма Крыма, а нынче председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев говорит, что для такой ситуации на полуострове с высокими ценами и низким сервисом есть причины.

"Причина в том, что если до 2014 года приоритетом на полуострове был туризм и все делалось сквозь призму того – хорошо это для туризма или нет. То сейчас главный приоритет там – военный комплекс. И все делается только для него", – поясняет OBOZREVATEL Лиев.

Он отмечает, что если ранее цены на гостиницы в Крыму формировались по формуле минус 25% от стоимости гостиниц в Краснодарском крае, то теперь все наоборот.

"Вот в Крыму и Сочи есть абсолютно одинаковые гостиницы – это "Жемчужина" и "Ялта интурист". Раньше цена на номер в ялтинском отеле была на 25% ниже, чем в Сочи. В этом году все наоборот", – говорит Лиев.

Также он отмечает, что на стоимость отдыха влияют два основных фактора. Первый – люди. Раньше на полуостров ездили отдыхать более требовательные и даже более платежеспособные туристы. "Было много иностранцев даже из Европы, из Турции.

Прилетали по пять самолетов из России, на которых приезжали более богатые туристы. Теперь из РФ приезжают менее платежеспособные люди, поскольку те, у кого есть деньги, предпочитают отдых в других странах. Соответственно, им предлагается более низкий сервис, поскольку они люди не требовательные", – говорит Лиев.

А второй фактор – заработки на туристах. Отдыхающих стало меньше, платят они меньше, соответственно, у владельцев отелей нет лишних средств на обучение персонала. А свои доходы им нужно как-то компенсировать, поэтому цены повышают.