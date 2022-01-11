О чем все молчат. Как выглядит жизнь на круизном лайнере глазами члена экипажа

Много лет те, кто ходят в плавание, проводят на корабле. Люди, живущие на суше, часто не представляют жизнь на судне. А она там есть, хотя совершенно отличается от привычной.

Моряк, который проработал на круизных лайнерах шесть лет, Эрика Де Паскаль рассказал правду о том, как на самом деле проходят дни на борту. Изданию INSIDER мореходец поведал тайны о быту членов экипажа.

По его словам, большинство кают экипажа крошечные – средняя составляет около 120 квадратных футов (37 метров). Это очень тесные и замкнутые пространства без окон, расположенные ниже уровня палубы.

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В небольшом шкафу хранится одежда и спасательные жилеты. Наверху мини-холодильника обычно висит телевизор.

Двухъярусные кровати "изолированы" занавесками. За нижнее место нужно стоять "в очереди", до окончания контракта своего соседа. В этой же каюте вмещается и письменный стол.

В крохотной ванной комнате установлены душ, туалет и раковина.

Несколько лучше выглядят каюты менеджеров и офицеров. Там обычно есть иллюминатор и полноразмерная кровать. В некоторых даже – дополнительная раскладная кровать для гостей.

"Элита" экипажа, в отличие от обычного персонала, свои каюты не убирает.

Главный коридор лайнера получил прозвище I-95 в честь популярной американской автомагистрали, так как всегда занят пешеходами и тележками.

Мусор с корабля сжигается в специальной камере, но его необходимо самостоятельно правильно сортировать. За это несется индивидуальная ответственность.

Также сотрудники экипажа собственноручно стирают свои вещи.

После рабочего дня можно поразвлечься в баре экипажа. Обычно это крытая площадка с танцполом, где моряки играют в бинго и поют в караоке.

Завтрак, обед и ужин проходят в буфете, представляющем собой фуршет. Трапеза возможна только в определенные часы. Кухня – интернациональная.

Зачастую на лайнерах есть компьютерная, учебная и игровая комнаты. Там можно поиграть в настольный футбол, аэрохоккей, бильярд и дартс.

На специальной передней или задней палубе моряки загорают на шезлонгах.

Все нюансы жизни на круизном лайнере экипаж может обсудить в центре управления персоналом. Однако есть правила, обойти которые невозможно.

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