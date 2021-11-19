Новый год на море: эксперт предупредил туристов о важных нюансах

Украинцам, которые хотели бы встретить Новый год на зарубежном курорте, следует позаботиться о покупке тура в самое ближайшее время. Нужно быть готовым к тому, что цена на него будет в два раза выше, чем цена тура в любое другое время года.

В стоимость также будет включен праздничный ужин, который обойдется в сумму от 100 до 600 долларов. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

"Новый год – это всегда умножьте на два цену туров до и после Нового года. Если Египет стоит 300 долларов в неделю на человека, то на Новый год он обойдется в 550-600 долларов. Если Доминикана стоит 1000 долларов на 10 дней на человека, то на Новый год она будет порядка 2000 долларов", – сообщил он.

Эксперт добавил, что на зарубежных курортах не следует ожидать празднования Нового года такого размаха, как это бывает в Украине. Все ограничивается праздничным ужином, музыкой и фейерверком. Все это туристу придется оплатить дополнительно.

"Все отели на Новый год и Рождество обязательно берут плату за новогодний ужин. В Египте он может стоить 100-150 долларов на человека, на Мальдивах или Доминикане – 500-600 долларов", – предупредил эксперт.

"Это того не стоит как новогодний праздник, но это стоит в целом – встретить Новый год за рубежом. Ведь люди хотят не просто отдохнуть. И за это они готовы переплатить", – заметил Дереза.

Он рассказал, что до пандемии коронавируса морские туры на Новый год раскупались еще летом. Сегодня же туристы предпочитают не планировать отдых задолго наперед.

Тем не менее, Дереза предупредил, что украинцам следует поторопиться, поскольку теплые страны пользуются популярностью у туристов со всего мира, и отели на Новый год могут просто раскупить.

"Сейчас туры на Новый год практически не покупают. Но отелей во всем мире на популярных курортах уже нет. Хорошие отели по соотношению цена/качество заполняются, потому что туда едут туристы со всего мира. Поэтому, когда наши туристы проснутся в декабре и захотят полететь на Новый год, на популярных курортах просто не будет отелей, куда можно будет их поселить", – пояснил он.

Эксперт посоветовал купить тур на Новый год уже в ближайшее время, если речь идет о пляжных курортах популярных у украинцев стран, "они будут открыты", а карантинные требования не будут слишком строгими – потребуется сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест. Но если речь идет об отдыхе на Новый год в Европе, то здесь не все так однозначно.

"К Европе я бы относился осторожно. Как показывает практика, они очень быстро могут менять решения. Я бы не покупал туры в Европу на слишком далеко вперед – на январь, февраль. Я бы немного подождал", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский поделился советами о том, где украинцам отдохнуть в ноябре и декабре. В частности, он сообщил, что тур в Дубай можно купить значительно дешевле, чем тур в Египет.