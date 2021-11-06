Дубай дешевле Египта, вакцинированным доступно все: куда полететь осенью. Блиц с Новиковским

Несмотря на пандемию коронавируса, для украинцев, которые вакцинировались, есть множество возможностей для отдыха за рубежом. Сейчас лучшим направлением с точки зрения соотношения цена/качество является Дубай (ОАЭ). Тур на двоих туда можно приобрести за 400 долларов (около 10 500 гривен).

Для отдыха на Новый год лучше выбирать организованные туроператором, а не индивидуальные туры. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский. Далее приводим его прямую речь.

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Те люди, которые вакцинировались, на отдыхе за рубежом рискуют заболеть в той же степени, что и в Украине. Риски минимальные.

Кроме того, на сегодняшний день туристический рынок предлагает большое количество компенсаторных инструментов, чтобы не попасть в патовую ситуацию. Например:

страховка от невыезда;

страховка, покрывающая заболевание коронавирусом;

страховка, связанная с отменой поездки из-за заболевания, в том числе кого-либо из участников поездки.

Ситуация на массовых курортах абсолютно спокойная, без всплесков заболеваемости, без критических ситуаций. Она отслеживается не только нами – это международный рынок. Если бы ситуация там была плохая, наверное, те же граждане Британии, Испании, Италии вряд ли бы ездили на курорты ОАЭ или Египта.

Если у людей есть вакцинация, желание поехать на отдых за рубеж абсолютно оправдано.

Конечно, есть определенные требования для пересечения тех или иных стран. Каждая страна определяет для себя уровень угрозы и уровень барьера защиты. Например, вакцину CoronaVac не признают в ряде стран Европы. Поэтому перед тем, как куда-то отправиться, нужно изучить требования.

Сейчас сложно говорить о новогодних программах, потому что ситуация меняется ежедневно. Идет определенный спад продаж из-за неопределенности ситуации с пандемией. Например, если Европа начнет "гореть", возможно, будет ужесточение правил въезда.

Мой совет – если туристы вакцинированы, то в принципе, не боясь ничего, можно приобретать в том числе и новогодние программы по чартерным направлениям. Здесь можно быть уверенными.

Но те люди, которые самостоятельно пытаются бронировать авиаперелеты и отели, должны опираться на ту ситуацию, которая будет в ближайшие две недели, как будут развиваться события на европейском рынке, войдут ли европейские страны в "красную" зону и так далее.

Требования каждой европейской страны к индивидуальным, самостоятельно путешествующим туристам могут отличаться от тех, которые будут предъявляться к массовым туристам. К ним могут быть дополнительные вопросы.

На сегодняшний день короткая перспектива – это Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Это то, что мы видим в ежедневных запросах. Коронавирусные требования для посещения этих стран не слишком жесткие. Плюс экзотика – Мальдивы, Сейшелы, Доминикана, Маврикий.

Если брать массовый сегмент, то сейчас золотая середина по соотношению цена/качество – это Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на то, что в этом году Эмираты празднуют свое 50-летие, и то, что выставку Expo-2020 перенесли на этот год, многие отели заполнены, ОАЭ расширили возможности своей отельной инфраструктуры. Поэтому сейчас в ОАЭ можно подобрать отдых на любой вкус и бюджет.

На сегодня минимальная стоимость тура в Дубай на неделю в 4-звездочном отеле составляет 400 долларов на двоих, с перелетом, но без питания.

Если речь о традиционных недорогих программах, то Египет в последнее время подорожал. Он уже начал демонстрировать снижение стоимости и будет актуален еще до следующего года.

Минимальный доступный тур, который есть в наличии, обойдется от 1000 долларов на неделю на двоих в 5-звездочном отеле. Поясню: в Египте сейчас доступны только такие отели, и то далеко не все. Поэтому те, которые в наличии, стоят дорого.

Если говорить об экзотических программах, то здесь сложно давать советы, поскольку все зависит от массы факторов – насколько люди готовы опустошить свой кошелек, насколько они требовательны к тому или иному сервису, к морю, к питанию и так далее. Нужен индивидуальный подход.