Дубай дешевле Египта, вакцинированным доступно все: куда полететь осенью. Блиц с Новиковским

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Travel
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В ОАЭ можно отдохнуть даже дешевле, чем в Египте

Несмотря на пандемию коронавируса, для украинцев, которые вакцинировались, есть множество возможностей для отдыха за рубежом. Сейчас лучшим направлением с точки зрения соотношения цена/качество является Дубай (ОАЭ). Тур на двоих туда можно приобрести за 400 долларов (около 10 500 гривен).

Для отдыха на Новый год лучше выбирать организованные туроператором, а не индивидуальные туры. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский. Далее приводим его прямую речь.

Туры на Новый год лучше оформлять через турфирму.
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Ситуация стабильно плохая, но риски для вакцинированных минимальны

Те люди, которые вакцинировались, на отдыхе за рубежом рискуют заболеть в той же степени, что и в Украине. Риски минимальные.

Кроме того, на сегодняшний день туристический рынок предлагает большое количество компенсаторных инструментов, чтобы не попасть в патовую ситуацию. Например:

  • страховка от невыезда;

  • страховка, покрывающая заболевание коронавирусом;

  • страховка, связанная с отменой поездки из-за заболевания, в том числе кого-либо из участников поездки.

Ситуация на массовых курортах абсолютно спокойная, без всплесков заболеваемости, без критических ситуаций. Она отслеживается не только нами – это международный рынок. Если бы ситуация там была плохая, наверное, те же граждане Британии, Испании, Италии вряд ли бы ездили на курорты ОАЭ или Египта.

Для вакцинированных украинцев открыты все популярные туристические направления.

Если у людей есть вакцинация, желание поехать на отдых за рубеж абсолютно оправдано.

Конечно, есть определенные требования для пересечения тех или иных стран. Каждая страна определяет для себя уровень угрозы и уровень барьера защиты. Например, вакцину CoronaVac не признают в ряде стран Европы. Поэтому перед тем, как куда-то отправиться, нужно изучить требования.

Туры на Новый год под вопросом, "дикарем" на отдых лучше не летать

Сейчас сложно говорить о новогодних программах, потому что ситуация меняется ежедневно. Идет определенный спад продаж из-за неопределенности ситуации с пандемией. Например, если Европа начнет "гореть", возможно, будет ужесточение правил въезда.

Мой совет – если туристы вакцинированы, то в принципе, не боясь ничего, можно приобретать в том числе и новогодние программы по чартерным направлениям. Здесь можно быть уверенными.

Украинцы могут поехать на отдых в экзотические страны.

Но те люди, которые самостоятельно пытаются бронировать авиаперелеты и отели, должны опираться на ту ситуацию, которая будет в ближайшие две недели, как будут развиваться события на европейском рынке, войдут ли европейские страны в "красную" зону и так далее.

Требования каждой европейской страны к индивидуальным, самостоятельно путешествующим туристам могут отличаться от тех, которые будут предъявляться к массовым туристам. К ним могут быть дополнительные вопросы.

Самые популярные направления конца 2021 года: Эмираты стали дешевле Египта

На сегодняшний день короткая перспектива – это Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Это то, что мы видим в ежедневных запросах. Коронавирусные требования для посещения этих стран не слишком жесткие. Плюс экзотика – Мальдивы, Сейшелы, Доминикана, Маврикий.

Если брать массовый сегмент, то сейчас золотая середина по соотношению цена/качество – это Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на то, что в этом году Эмираты празднуют свое 50-летие, и то, что выставку Expo-2020 перенесли на этот год, многие отели заполнены, ОАЭ расширили возможности своей отельной инфраструктуры. Поэтому сейчас в ОАЭ можно подобрать отдых на любой вкус и бюджет.

На сегодня минимальная стоимость тура в Дубай на неделю в 4-звездочном отеле составляет 400 долларов на двоих, с перелетом, но без питания.

Тур в Дубай стоит от 400 долларов.

Если речь о традиционных недорогих программах, то Египет в последнее время подорожал. Он уже начал демонстрировать снижение стоимости и будет актуален еще до следующего года.

Минимальный доступный тур, который есть в наличии, обойдется от 1000 долларов на неделю на двоих в 5-звездочном отеле. Поясню: в Египте сейчас доступны только такие отели, и то далеко не все. Поэтому те, которые в наличии, стоят дорого.

Египет осенью 2021 года подорожал.

Если говорить об экзотических программах, то здесь сложно давать советы, поскольку все зависит от массы факторов – насколько люди готовы опустошить свой кошелек, насколько они требовательны к тому или иному сервису, к морю, к питанию и так далее. Нужен индивидуальный подход.

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