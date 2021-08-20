Вода ледяная, полно водорослей: появились фото опустевших пляжей Одессы

В популярной Одессе туристы пожаловались на то, что в море много водорослей, из-за которых невозможно купаться. Кроме того, вода очень холодная.

По состоянию на утро 20 августа отдыхающих на местных пляжах мало. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как пляжи украинского курорта опустели и туристов очень мало. В Черном море практически никто не купается, так как оно холодное и противные водоросли мешают нормально зайти в воду. Люди в основном загорают на берегу.

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Кроме того, в одесском море также можно заметить военные корабли. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Независимости. Известно, что запланировано торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники.

Напомним: цены на жилье в Одессе ко Дню Независимости взлетели вдвое. Причина роста стоимости в том, что собственники квартир воодушевились большим количеством туристов. Снять однокомнатную квартиру возле моря сейчас можно за 1300 грн. Однако до 24 августа цены вырастут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе Черное море покрыто слоем зеленых водорослей, что очень раздражает туристов. В некоторых местах купаться невозможно, ведь у берега плавают тонны грязи и стоит гнилой запах.