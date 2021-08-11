Власти Кипра расширили список вакцин против COVID-19 для въезда в страну

Власти Кипра решили расширить список вакцин от коронавируса. Привитым ими туристов будут пускать в страну.

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Республике Кипр. Теперь в перечне девять препаратов.

Отмечается, что сертификаты, выданные в Украине о вакцинации одним из указанных препаратов, дают основания для свободного въезда на островное государство.

Полный список вакцин:

Janssen/Johnson & Johnson Vaccine,

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),

Pfizer-BioNTech Vaccine,

Moderna Vaccine,

Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine,

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Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,

Sinovac (CoronaVac) Vaccine,

AstraZeneca-Covishield,

AstraZeneca-SKBio.

Отметим, что сейчас в Украине применяют три вакцины против коронавируса: Comirnaty/Pfizer&BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и Oxford/AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL, наша страна получит от Греции 100 тысяч доз препаратов AstraZeneca. До этого Дания предоставила Украине 500 тысяч доз такой же вакцины.