Власти Кипра расширили список вакцин против COVID-19 для въезда в страну
Власти Кипра решили расширить список вакцин от коронавируса. Привитым ими туристов будут пускать в страну.
Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Республике Кипр. Теперь в перечне девять препаратов.
Отмечается, что сертификаты, выданные в Украине о вакцинации одним из указанных препаратов, дают основания для свободного въезда на островное государство.
Полный список вакцин:
Janssen/Johnson & Johnson Vaccine,
Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),
Pfizer-BioNTech Vaccine,
Moderna Vaccine,
Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine,
Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,
Sinovac (CoronaVac) Vaccine,
AstraZeneca-Covishield,
AstraZeneca-SKBio.
Отметим, что сейчас в Украине применяют три вакцины против коронавируса: Comirnaty/Pfizer&BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и Oxford/AstraZeneca.
Как сообщал OBOZREVATEL, наша страна получит от Греции 100 тысяч доз препаратов AstraZeneca. До этого Дания предоставила Украине 500 тысяч доз такой же вакцины.