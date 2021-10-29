Вьетнам установил новые правила въезда для туристов

Правительство Вьетнама анонсировало новую пилотную программу, которая позволит иностранным туристам посетить страну, не попав на недельный карантин. Такая возможность станет доступна уже в ноябре 2021 года.

Для того, чтобы полюбоваться достопримечательностями, путешественникам придется прихватить с собой сертификат о прививках одной из признанных во Вьетнаме вакцин, забронировать билеты, гостиницу, а также составить список запланированных для посещения мест. Об этом сообщает местное издание Vietnamnews.

В провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок теперь будут просить сдать тест на Covid-19 сразу после пересечения границы. В случае, если результат будет отрицательным, туристам разрешат не отбывать 7 дней самоизоляции, а гулять по местам, указанным в согласованном перечне.

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Если иностранцы будут планировать остаться в стране больше чем на неделю, у них попросят сделать еще один тест. Максимально в стране можно оставаться на 90 дней.

По этой программе, гости республики не имеют права ехать в любой другой город, кроме указанных выше. Расширение списка заведений и достопримечательностей возможно при условии, что новые поездки заранее зарегистрируются.

Контактов с другими туристическими группами и жителями Вьетнама придется избегать, говорится в источнике.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Болгария изменила правила пересечения границ для украинцев из-за быстрого распространения Covid-19. Теперь туристам запрещен въезд на территорию страны.