Вена усиливает карантин: какие правила будут действовать

С 1 октября в Вене (Австрия) ужесточают карантинные ограничения. Теперь для ночных заведений и собраний будут действовать ограничения – не более 500 человек.

Также сотрудники ночных заведений должны предоставить сертификат о вакцинации, выздоровлении или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Такие нововведения связаны с ростом заболеваемости в стране. Об этом сообщает издание The Local.

Покупатели обязаны носить респираторы во всех магазинах, включая неосновную розничную торговлю. Сотрудники могут носить тканевые маски

Отрицательный тест на антиген не будет действительный для посещения ресторанов

Для ночных заведений общественного питания и собраний будет действовать ограничение не более 500 человек (в помещении и на открытом воздухе), а доступ будет разрешен только вакцинированным или тем, кто выздоровел

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Отмечается, что новые правила применяют на месяц и только для лиц от 12 лет и старше.

К слову, по состоянию на среду, 22 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 230,2 млн человек. За минувший день выявили 456 457 новых инфицированных, умерли еще 5675. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

Напомним: правительство Латвии определило Украину как страну, несущую серьезный риск для здоровья населения из-за роста COVID-статистики. В связи с этим правила въезда для украинцев, начиная с 18 сентября, ужесточены.

Как ранее писал OBOZREVATEL: