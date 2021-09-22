Вена усиливает карантин: какие правила будут действовать

София Ковнир
София Ковнир
Новости
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Вена усиливает карантин: какие правила будут действовать

С 1 октября в Вене (Австрия) ужесточают карантинные ограничения. Теперь для ночных заведений и собраний будут действовать ограничения – не более 500 человек.

Также сотрудники ночных заведений должны предоставить сертификат о вакцинации, выздоровлении или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Такие нововведения связаны с ростом заболеваемости в стране. Об этом сообщает издание The Local.

Какие правила в Вене будут действовать с 1 октября

  • Покупатели обязаны носить респираторы во всех магазинах, включая неосновную розничную торговлю. Сотрудники могут носить тканевые маски

  • Отрицательный тест на антиген не будет действительный для посещения ресторанов

  • Для ночных заведений общественного питания и собраний будет действовать ограничение не более 500 человек (в помещении и на открытом воздухе), а доступ будет разрешен только вакцинированным или тем, кто выздоровел

Видео дня

Отмечается, что новые правила применяют на месяц и только для лиц от 12 лет и старше.

Отдых в Вене (Австрия)

К слову, по состоянию на среду, 22 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 230,2 млн человек. За минувший день выявили 456 457 новых инфицированных, умерли еще 5675. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

Вена на карте

Напомним: правительство Латвии определило Украину как страну, несущую серьезный риск для здоровья населения из-за роста COVID-статистики. В связи с этим правила въезда для украинцев, начиная с 18 сентября, ужесточены.

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