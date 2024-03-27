В Таиланде задержали пьяных российских туристов за тайное послание, а с Бали депортировали россиянку, которая больше года жила там 'на халяву'

В Таиланде задержали двух пьяных вандалов. Ими, как ни странно, оказались туристы из страны-агрессорки. 22-летний и 23-летний россияне оставляли на улицах популярного курорта Пхукет "тайные послания" краской. Еще одна гражданка государства-террористки отличилась на Бали, где больше года умудрялась жить "на халяву", за что в конце концов была позорно депортирована.

О первом случае рассказало местное издание The Thaiger. Сообщается, что вандалов из РФ задержали в понедельник, 25 марта.

Россияне оставили на знаке "Парковка запрещено", что стоял на пешеходной дорожке, загадочную надпись HRDSHT. После этого они разрисовали краской вывеску ресторана возле отделения банка в районе Патонг.

Туристов обвинили в вандализме, а те, в свою очередь, сразу решили признать вину, найдя своим поступкам бестолковое оправдание – "были пьяные". Гостей из страны-террористки отправили в местное полицейское отделение для дальнейшего судебного разбирательства.

На Бали россияне тоже успели продемонстрировать всю свою суть. "Прославлять" свою нацию взялась 51-летняя туристка, которая отказывалась оплачивать еду в ресторанах и кафе и спа-услуги в салонах. За это женщину уже арестовали, а затем и депортировали, передает издание Social Expat.

Отмечается, что россиянка неоднократно создавала проблемы в индонезийском округе Карангасем. В один из последних таких случаев, 20 марта, она проникла в местную гостиницу и в истерике добилась того, чтобы ей разрешили бесплатно остаться на ночь.

Местные неоднократно жаловались в правоохранительные органы на "деструктивное поведение" туристки из РФ. С женщиной проводили беседы, однако они не имели результата. Как вдруг на неадекватную и наглую россиянку обратили внимание в миграционной службе. Ее работники выяснили, что женщина проживает на Бали с февраля 2023 года, и ее виза закончилась. Нарушение визовых правил позволило распрощаться с незваной гостьей и отправить ее с популярного солнечного курорта обратно в Россию.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Таиланде российская туристка по имени Елена Куприянова напала на беременную хозяйку семейного кафе. Женщина на восьмом месяце беременности получила от гражданки страны-агрессорки удар ногой в область паха, а все из-за элементарной просьбы – разуться перед входом в заведение.

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