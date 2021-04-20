В США медведь гризли убил туриста

Вблизи города Уэст-Йеллоустоун в американском штате Монтана 15 апреля медведь гризли напал на 40-летнего мужчину в туристическом лагере. Отдыхающий получил серьезные травмы, и в результате через несколько дней скончался в больнице.

Сначала пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ранами головы и лица. Об этом пишет издание NBC News.

На следующий день место происшествия осмотрели сотрудники Службы охраны парков, рыбных ресурсов и дикой природы штата. На них попытался напасть пожилой самец гризли и животное застрелили.

Отмечается, что недалеко от места был найден труп лося. По предварительной информации, медведь напал на людей, защищая свою добычу.

Известно, что в американском штате Монтана, Айдахо и Вайоминг обитает более 700 медведей. Смертельные нападения на людей случаются редко, но за последние десятилетия их количество увеличилось, поскольку популяция гризли росла.

С 2010 года гризли в районе Йеллоустоуна убили восемь человек. Самая последняя смерть произошла в 2018 году, когда на охотника-гида и его клиента напали в Вайоминге.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Прикарпатье в Верховинском районе разъяренный медведь напал на посетительницу одной из баз отдыха. Она решилась подойти к клетке, чтобы снять видео и попытаться решить ситуацию с животным.