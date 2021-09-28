В Шотландии выставили на продажу необитаемый остров за 70 тыс. долларов. Фото и видео

В Шотландии выставили на продажу необитаемый остров под названием Карн-Дэас. Он расположен на северо-западном побережье страны в области Хайленд.

Остров имеет площадь 22 акра; его стоимость составляет около 70 тысяч долларов. Об этом сообщило издание Fox Business (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, на острове Карн-Дэас есть морские свиньи, киты, акулы и дельфины. Также там скалы, бухты и галечный пляж.

На острове можно заниматься различными видами спорта, к примеру, дайвингом.

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В источнике сказано, что Карн-Дэас станет отличным местом для тех, кто хочет спрятаться от всех проблем и людей. Отмечается, что на острове нет зданий, поэтому там можно построить жилье на любом удобном участке.

К слову, покупка острова Карн-Дэас обойдется примерно в 70 тысяч долларов (1 863 603 гривен).

Напомним: замок Кинлох, который расположен в Шотландии, продается всего за 1 фунт стерлингов (37 грн). Однако есть одна загвоздка – на ремонт будущему владельцу придется потратить около 20 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США дом El Cemento Uno посреди пустыни в Джошуа-Три, штат Калифорния, выставили на продажу за 1,75 миллиона долларов. Он расположен на необитаемой земле, вокруг здания находятся только скалы и кактусы.