В США дом посреди пустыни продают за $1,75 млн: вокруг только скалы и кактусы. Фото

В США дом El Cemento Uno посреди пустыни в Джошуа-Три, штат Калифорния, выставили на продажу за 1,75 миллиона долларов. Он расположен на необитаемой земле, вокруг здания находятся только скалы и кактусы.

Единственные соседями жильцов дома будут змеи, насекомые и ящерицы. Отмечается, что несмотря на его небольшой размер, внутри здания находится все, что нужно для жизни, сообщает Metro (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Недвижимость сделана из бетона по проекту Urban Architectural Space Group и была построена компанией Kud Development. Идея заключалась в том, чтобы здание выглядело так, будто его "бросили" между камнями. На самом деле для этого строители проделали много работы, чтобы расчистить завалы и освободить место для постройки. Работы еще не завершены, на аукционе представлена визуализация готового проекта.

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Судя по фото, в доме будет две спальни, две ванные комнаты и библиотека с уголком для чтения. Он имеет жилую площадь более 500 квадратных метров. На территории здания также планируется построить бассейн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Холон в Израиле рухнул жилой дом, из которого днем ранее отселили жителей из-за аварийного состояния. Накануне он весь покрылся трещинами.